Жители ЯНАО временно остались без мобильного интернета
Жители ЯНАО массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета. По их словам сейчас проблемы у всех операторов связи. В МТС URA.RU сообщили, что сложности наблюдаются по независящим от них причинам.
«Новый Уренгой, нет связи. У родственников в Тарко-Сале нет мобильного интернета», — пишут ямальцы. «Сейчас по независящим от МТС причинам в некоторых районах могут наблюдаться сложности с использованием мобильного интернета. Рекомендуем воспользоваться Wi-Fi», — рассказали в МТС.
Как долго продлятся сложности — пока неизвестно. Всего пока в регионе отмечено почти 200 жалоб.
У жителей ЯНАО внезапно пропал мобильный интернет
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