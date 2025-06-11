11 июня 2025

У жителей ЯНАО внезапно пропал мобильный интернет. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО временно остались без мобильного интернета
Жители ЯНАО временно остались без мобильного интернета Фото:

Жители ЯНАО массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета. По их словам сейчас проблемы у всех операторов связи. В МТС URA.RU сообщили, что сложности наблюдаются по независящим от них причинам.

«Новый Уренгой, нет связи. У родственников в Тарко-Сале нет мобильного интернета», — пишут ямальцы. «Сейчас по независящим от МТС причинам в некоторых районах могут наблюдаться сложности с использованием мобильного интернета. Рекомендуем воспользоваться Wi-Fi», — рассказали в МТС.

Как долго продлятся сложности — пока неизвестно. Всего пока в регионе отмечено почти 200 жалоб.

У жителей ЯНАО внезапно пропал мобильный интернет
У жителей ЯНАО внезапно пропал мобильный интернет
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Жители ЯНАО массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета. По их словам сейчас проблемы у всех операторов связи. В МТС URA.RU сообщили, что сложности наблюдаются по независящим от них причинам. «Новый Уренгой, нет связи. У родственников в Тарко-Сале нет мобильного интернета», — пишут ямальцы. «Сейчас по независящим от МТС причинам в некоторых районах могут наблюдаться сложности с использованием мобильного интернета. Рекомендуем воспользоваться Wi-Fi», — рассказали в МТС. Как долго продлятся сложности — пока неизвестно. Всего пока в регионе отмечено почти 200 жалоб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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