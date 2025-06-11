11 июня 2025

В ЯНАО электросамокатчик сбил пешехода, есть пострадавшие

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Пешеход в ДТП получил травмы
Пешеход в ДТП получил травмы Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 11 июня на улице Северной водитель на электросамокате сбил пешехода. Последний получил травмы — передает Госавтоинспекция округа.

«11.06.2025 года, около 20 часов 10 минут районе дома 18А по ул. Северная города Ноябрьск водитель электросамоката допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Всего на Ямале с начала года зарегистрировано свыше 2,2 тысячи ДТП. При этом шесть человек погибло, а 122 человека получили травмы.

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В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 11 июня на улице Северной водитель на электросамокате сбил пешехода. Последний получил травмы — передает Госавтоинспекция округа. «11.06.2025 года, около 20 часов 10 минут районе дома 18А по ул. Северная города Ноябрьск водитель электросамоката допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Всего на Ямале с начала года зарегистрировано свыше 2,2 тысячи ДТП. При этом шесть человек погибло, а 122 человека получили травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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