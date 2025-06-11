В ЯНАО электросамокатчик сбил пешехода, есть пострадавшие

Пешеход в ДТП получил травмы
В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 11 июня на улице Северной водитель на электросамокате сбил пешехода. Последний получил травмы — передает Госавтоинспекция округа.
«11.06.2025 года, около 20 часов 10 минут районе дома 18А по ул. Северная города Ноябрьск водитель электросамоката допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Всего на Ямале с начала года зарегистрировано свыше 2,2 тысячи ДТП. При этом шесть человек погибло, а 122 человека получили травмы.
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