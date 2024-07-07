Прокуратура выявила опасные детские аттракционы в Сургуте

Сотрудники прокуратуры и Гостехнадзора выявили опасные аттракционы на трех развлекательных площадках Сургута (ХМАО). Об этом сообщили в telegram-канале прокуратуры Югры.
«В ходе проверки на трех развлекательных площадках города выявлены факты эксплуатации аттракционной техники, не соответствующей требованиям безопасности», — сообщили в публикации. Владельцу развлекательных площадок вынесено представление об устранении нарушений.
Проверку проводил помощник прокурора Сургута Николай Беляков совместно со специалистами территориального отдела Гостехнадзора. Прокуратура взяла под контроль вопрос устранения выявленных нарушений.
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