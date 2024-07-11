Уральский завод электротехники ищет сотню сотрудников

Электромонтажникам готовы платить 50-90 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

За месяц завод трансформаторного тока АО «Группа «Свэл» со штаб-квартирой в Екатеринбурге опубликовал 162 вакансии. Предприятие ищет как офис-менеджеров, так и специалистов для работы в цехе с зарплатой до 110 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте hh.ru.

Всего за месяц завод опубликовал 215 вакансий, 162 из них — в Свердловской области. Ученикам на производстве готовы платить не менее 70 тысяч рублей, также завод ищет маляров (зарплата до 108 тысяч рублей), электромонтажников (50-90 тысяч рублей), менеджеров по продажам (120-150 тысяч рублей).

Завод выпускает различные виды трансформаторов, подстанции и токоограничивающие реакторы. Оборудование поставляют для уральских компаний УГМК, РМК, а также на космодром «Восточный» и другие стратегические объекты.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Рустехно» массово ищет на работу слесарей. Новым специалистам готовы платить от 72 тысяч рублей.