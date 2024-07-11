Уральский завод электротехники ищет сотню сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганский завод комплексных технологий , электрики, продукция предприятия, электрощитовая, курганский завод комплексных технологий, кзкт, рабочие сборщики
Электромонтажникам готовы платить 50-90 тысяч рублей Фото:

За месяц завод трансформаторного тока АО «Группа «Свэл» со штаб-квартирой в Екатеринбурге опубликовал 162 вакансии. Предприятие ищет как офис-менеджеров, так и специалистов для работы в цехе с зарплатой до 110 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте hh.ru.

Всего за месяц завод опубликовал 215 вакансий, 162 из них — в Свердловской области. Ученикам на производстве готовы платить не менее 70 тысяч рублей, также завод ищет маляров (зарплата до 108 тысяч рублей), электромонтажников (50-90 тысяч рублей), менеджеров по продажам (120-150 тысяч рублей).

Завод выпускает различные виды трансформаторов, подстанции и токоограничивающие реакторы. Оборудование поставляют для уральских компаний УГМК, РМК, а также на космодром «Восточный» и другие стратегические объекты.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Рустехно» массово ищет на работу слесарей. Новым специалистам готовы платить от 72 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За месяц завод трансформаторного тока АО «Группа «Свэл» со штаб-квартирой в Екатеринбурге опубликовал 162 вакансии. Предприятие ищет как офис-менеджеров, так и специалистов для работы в цехе с зарплатой до 110 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте hh.ru. Всего за месяц завод опубликовал 215 вакансий, 162 из них — в Свердловской области. Ученикам на производстве готовы платить не менее 70 тысяч рублей, также завод ищет маляров (зарплата до 108 тысяч рублей), электромонтажников (50-90 тысяч рублей), менеджеров по продажам (120-150 тысяч рублей). Завод выпускает различные виды трансформаторов, подстанции и токоограничивающие реакторы. Оборудование поставляют для уральских компаний УГМК, РМК, а также на космодром «Восточный» и другие стратегические объекты. Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Рустехно» массово ищет на работу слесарей. Новым специалистам готовы платить от 72 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...