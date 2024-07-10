10 июля 2024

Бастрыкин взялся за пансионат в ХМАО, где есть жалобы на издевательства над стариками

Бастрыкин потребовал проверить пансионат в ХМАО из-за жалоб постояльцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СКР Бастрыкин взялся за пансионат в Сургуте, где издеваются над постояльцами
Глава СКР Бастрыкин взялся за пансионат в Сургуте, где издеваются над постояльцами Фото:

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за сообщений об издевательствах над пожилыми людьми в частном пансионате Сургута. Силовикам стало известно, что сотрудники пансионата кричат на постояльцев и не выпускают их на улицу. Об этом сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».

«В СМИ сообщается о нарушении прав постояльцев частного пансионата „Долголетие“ в городе Сургуте. Сотрудники учреждения повышают голос на пенсионеров и инвалидов, медперсонал и сиделки отсутствуют, здание не оборудовано кухней. Работники пансионата не выпускают граждан на улицу для прогулок, вследствие чего пожилая женщина выпрыгнула из окна первого этажа здания. <…> Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении.

Пенсионерку, которая выпрыгнула из окна пансионата, доставили в больницу. Также силовики узнали о еще одном постояльце, который умер на территории учреждения по неизвестным причинам.

Ранее URA.RU сообщало, что историей заинтересовалась и прокуратура ХМАО. Ведомство организовало проверку пансионата в Сургуте.

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Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за сообщений об издевательствах над пожилыми людьми в частном пансионате Сургута. Силовикам стало известно, что сотрудники пансионата кричат на постояльцев и не выпускают их на улицу. Об этом сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». «В СМИ сообщается о нарушении прав постояльцев частного пансионата „Долголетие“ в городе Сургуте. Сотрудники учреждения повышают голос на пенсионеров и инвалидов, медперсонал и сиделки отсутствуют, здание не оборудовано кухней. Работники пансионата не выпускают граждан на улицу для прогулок, вследствие чего пожилая женщина выпрыгнула из окна первого этажа здания. <…> Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении. Пенсионерку, которая выпрыгнула из окна пансионата, доставили в больницу. Также силовики узнали о еще одном постояльце, который умер на территории учреждения по неизвестным причинам. Ранее URA.RU сообщало, что историей заинтересовалась и прокуратура ХМАО. Ведомство организовало проверку пансионата в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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