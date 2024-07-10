Бастрыкин взялся за пансионат в ХМАО, где есть жалобы на издевательства над стариками

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за сообщений об издевательствах над пожилыми людьми в частном пансионате Сургута. Силовикам стало известно, что сотрудники пансионата кричат на постояльцев и не выпускают их на улицу. Об этом сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».
«В СМИ сообщается о нарушении прав постояльцев частного пансионата „Долголетие“ в городе Сургуте. Сотрудники учреждения повышают голос на пенсионеров и инвалидов, медперсонал и сиделки отсутствуют, здание не оборудовано кухней. Работники пансионата не выпускают граждан на улицу для прогулок, вследствие чего пожилая женщина выпрыгнула из окна первого этажа здания. <…> Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении.
Пенсионерку, которая выпрыгнула из окна пансионата, доставили в больницу. Также силовики узнали о еще одном постояльце, который умер на территории учреждения по неизвестным причинам.
Ранее URA.RU сообщало, что историей заинтересовалась и прокуратура ХМАО. Ведомство организовало проверку пансионата в Сургуте.
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