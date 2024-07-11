Выживший после попытки захвата ростовского СИЗО террорист начал давать показания

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Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Террорист Даниил Камнев, выживший после попытки захвата ростовского СИЗО начал давать показания о причастных к нападению. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Выживший после захвата ростовского СИЗО террорист начал давать показания о причастных к теракту», — сообщил собеседник RT. Речь идет о Данииле Камневе, которого обвиняют по статьям о захвате заложников, побеге из мест лишения свободы и применении насилия, опасного для жизни.

Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Пять террористов были ликвидированы, выжил только Камнев.

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Террорист Даниил Камнев, выживший после попытки захвата ростовского СИЗО начал давать показания о причастных к нападению. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. «Выживший после захвата ростовского СИЗО террорист начал давать показания о причастных к теракту», — сообщил собеседник RT. Речь идет о Данииле Камневе, которого обвиняют по статьям о захвате заложников, побеге из мест лишения свободы и применении насилия, опасного для жизни. Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Пять террористов были ликвидированы, выжил только Камнев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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