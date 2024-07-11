Выживший после попытки захвата ростовского СИЗО террорист начал давать показания

Террорист Даниил Камнев, выживший после попытки захвата ростовского СИЗО начал давать показания о причастных к нападению. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
«Выживший после захвата ростовского СИЗО террорист начал давать показания о причастных к теракту», — сообщил собеседник RT. Речь идет о Данииле Камневе, которого обвиняют по статьям о захвате заложников, побеге из мест лишения свободы и применении насилия, опасного для жизни.
Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Пять террористов были ликвидированы, выжил только Камнев.
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