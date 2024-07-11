Выживший после попытки захвата ростовского СИЗО террорист начал давать показания

11 июля 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Террорист Даниил Камнев, выживший после попытки захвата ростовского СИЗО начал давать показания о причастных к нападению. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. «Выживший после захвата ростовского СИЗО террорист начал давать показания о причастных к теракту», — сообщил собеседник RT. Речь идет о Данииле Камневе, которого обвиняют по статьям о захвате заложников, побеге из мест лишения свободы и применении насилия, опасного для жизни. Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Пять террористов были ликвидированы, выжил только Камнев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террорист Даниил Камнев, выживший после попытки захвата ростовского СИЗО начал давать показания о причастных к нападению. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. «Выживший после захвата ростовского СИЗО террорист начал давать показания о причастных к теракту», — сообщил собеседник RT. Речь идет о Данииле Камневе, которого обвиняют по статьям о захвате заложников, побеге из мест лишения свободы и применении насилия, опасного для жизни. Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Пять террористов были ликвидированы, выжил только Камнев.