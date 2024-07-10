Жилстройнадзор ХМАО обратился в полицию из-за жалобы дольщиков в Сургуте

Жилстройнадзор ХМАО обратился в полицию из-за жалобы на застройщика жилого комплекса «Центральный» в Сургуте. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве.
«К нам пока обратился один клиент компании застройщика, который сообщил о вложении средств строительство ЖК „Центральный“. Но объект был заморожен, и он не может вернуть деньги. Но в базе у нас пострадавший как участник долевого строительства не числится. Изучив документы, мы нашли противоречия с 214 Федеральным законом. Направили все в полицию, так как есть основания полагать, что деньги были получены от клиентов мошенническим способом», — сообщили в ведомстве.
Также в жилищном надзоре отметили, что необходимо разобраться, как компания получала деньги от жителей. Проектная декларация на право долевого строительства застройщиком была отозвана. При этом данных о регистрации первого договора долевого участия в Жилстройнадзор не поступало. «Регистрация первого договора обязательна в Росреестре, а далее информация направляется нам. Но уведомления о регистрации не поступало. Мы делали отдельный запрос в Росреестр, и там договоры отсутствуют по этому объекту. Так что сделки с жителями скорей всего фиктивные», — добавили в ведомстве.
Для уточнения информации журналист агентства обратился в полицию. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО спасли обманутых дольщиков от лишних налогов. Пострадавшие от действий застройщиков собственники, которым по договору уступки доли компенсировали стоимость квартир для покупки жилья в уже готовых домах, не будут платить НДФЛ.
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