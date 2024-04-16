Власти ХМАО спасли обманутых дольщиков от лишних налогов

17 апреля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Пострадавшие дольщики не будут платить НДФЛ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ХМАО решили вопрос с начислением налогов дольщикам, которые воспользовались пилотным механизмом восстановления прав. Пострадавшие от действий застройщиков собственники, которым по договору уступки доли компенсировали стоимость квартир для покупки жилья в уже готовых домах, не будут платить НДФЛ, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «По договорам дольщики получили суммы в соответствии с рыночной стоимостью квартир, которая значительно выросла за шесть лет после заключения первоначальных ДДУ. Их обеспокоила информация о том, что, согласно налоговому законодательству, разница между суммой, уплаченной застройщику и суммой, полученной за уступку прав, считается доходом и облагается налогом на доходы физических лиц. Дольщики обратились к губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой уточнить позицию ФНС и освободить их от уплаты налога с дохода, возникшего вследствие обстоятельств, сложившихся не по воле участников долевого строительства. Вопрос был решен», — указано в публикации. Дольщики ЖК «Уютный» поднимали этот вопрос на стройштабе. Суммы начисления НДФЛ на «доход» по договору цессии с «Ипотечным агентством Югры» составляли от 500 до 900 тысяч рублей. Губернатор сообщила, что вопрос был проработан, и что налог взиматься не будет. Ранее URA.RU писало, что стройблок ХМАО разработал пилотный механизм по восстановлению прав обманутых дольщиков — «Ипотечное агентство Югры» выкупает у них права на квартиры в недостроенных домах на собственные средства по поручению правительства округа. Впоследствии здания будут достроены, но из-за низкой рентабельности и длительных сроков строительства объектов квартиры в них планируется передать в арендный фонд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО решили вопрос с начислением налогов дольщикам, которые воспользовались пилотным механизмом восстановления прав. Пострадавшие от действий застройщиков собственники, которым по договору уступки доли компенсировали стоимость квартир для покупки жилья в уже готовых домах, не будут платить НДФЛ, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «По договорам дольщики получили суммы в соответствии с рыночной стоимостью квартир, которая значительно выросла за шесть лет после заключения первоначальных ДДУ. Их обеспокоила информация о том, что, согласно налоговому законодательству, разница между суммой, уплаченной застройщику и суммой, полученной за уступку прав, считается доходом и облагается налогом на доходы физических лиц. Дольщики обратились к губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой уточнить позицию ФНС и освободить их от уплаты налога с дохода, возникшего вследствие обстоятельств, сложившихся не по воле участников долевого строительства. Вопрос был решен», — указано в публикации. Дольщики ЖК «Уютный» поднимали этот вопрос на стройштабе. Суммы начисления НДФЛ на «доход» по договору цессии с «Ипотечным агентством Югры» составляли от 500 до 900 тысяч рублей. Губернатор сообщила, что вопрос был проработан, и что налог взиматься не будет. Ранее URA.RU писало, что стройблок ХМАО разработал пилотный механизм по восстановлению прав обманутых дольщиков — «Ипотечное агентство Югры» выкупает у них права на квартиры в недостроенных домах на собственные средства по поручению правительства округа. Впоследствии здания будут достроены, но из-за низкой рентабельности и длительных сроков строительства объектов квартиры в них планируется передать в арендный фонд.