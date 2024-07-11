Эрдоган рассказал, о чем общается с Путиным

Эрдоган: Россия и Турция стараются обсуждать вопросы по принципу разумности

11 июля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Турция не всегда согласна с Россией, но всегда старается прорабатывать проблемные вопросы с ней, подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Турция и Россия обсуждают между собой политику, апеллируя принципами разумности и разрешения конфликтных ситуаций. Об этом рассказал турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что не всегда согласен с позицией российского президента Владимира Путина, однако стороны всегда стараются найти компромиссное решение, обсуждая между собой нюансы и вникая в детали проблемных вопросов. «Мы не разрабатываем политику, опутанную предрассудками. Скорее, мы подходим к проблемам с точки зрения, подчеркивающие разумность и решения. Естественно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы способны обсуждать вопросы между собой и вникать в детали того, как их решать», — подчеркнул Реджеп Эрдоган в разговоре с изданием Newsweek. Он также подчеркнул, что Турция не собирается вставать ни на чью сторону в конфликте на Украине. Основная задача турецкой стороны — способствовать миру и урегулированию конфликта. Реджеп Эрдоган и Владимир Путин встречались лично на саммите ШОС в Казахстане. В ходе встречи лидеры обсуждали безопасность в мире, затрагивая и конфликт на Украине. Спустя время на саммите НАТО Эрдоган призвал усилить шаги по прекращению конфликта на Украине, сообщает RT. Президент Турции также говорил, что намерен провести встречу с Путиным по ситуации в Сирии, передает Life . Во время саммита ШОС Путин подчеркивал, что мир на Украине через посредников — невозможен. Однако он признал, что участие других стран в урегулировании конфликта приветствуется российской стороной. В Кремле также отметили, что сейчас никто не может быть посредником, так как Киев категорические отвергает любые мирные инициативы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турция и Россия обсуждают между собой политику, апеллируя принципами разумности и разрешения конфликтных ситуаций. Об этом рассказал турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что не всегда согласен с позицией российского президента Владимира Путина, однако стороны всегда стараются найти компромиссное решение, обсуждая между собой нюансы и вникая в детали проблемных вопросов. «Мы не разрабатываем политику, опутанную предрассудками. Скорее, мы подходим к проблемам с точки зрения, подчеркивающие разумность и решения. Естественно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы способны обсуждать вопросы между собой и вникать в детали того, как их решать», — подчеркнул Реджеп Эрдоган в разговоре с изданием Newsweek. Он также подчеркнул, что Турция не собирается вставать ни на чью сторону в конфликте на Украине. Основная задача турецкой стороны — способствовать миру и урегулированию конфликта. Реджеп Эрдоган и Владимир Путин встречались лично на саммите ШОС в Казахстане. В ходе встречи лидеры обсуждали безопасность в мире, затрагивая и конфликт на Украине. Спустя время на саммите НАТО Эрдоган призвал усилить шаги по прекращению конфликта на Украине, сообщает RT. Президент Турции также говорил, что намерен провести встречу с Путиным по ситуации в Сирии, передает Life. Во время саммита ШОС Путин подчеркивал, что мир на Украине через посредников — невозможен. Однако он признал, что участие других стран в урегулировании конфликта приветствуется российской стороной. В Кремле также отметили, что сейчас никто не может быть посредником, так как Киев категорические отвергает любые мирные инициативы.