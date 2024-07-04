Путин: мир на Украине через посредников — маловероятен

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин подчеркнул, что посредники не смогут окончательно завершить конфликт на Украине, но Россия не против их участия Фото:

Окончательное разрешение конфликта между Россией и Украиной через посредничество стран Запада — маловероятно. Об этом рассказал российский глава Владимир Путин. Так он ответил на вопрос журналистов о том, как Путин воспринял недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о посредничестве.

«Мы всегда выступали за переговоры. Вопрос в том, что завершить конфликт только через посредников, мне кажется, маловероятным. Посредник не сможет подписать окончательный документ. <…> Однако мы посредничество приветствуем», — рассказал российский президент в ходе общения с журналистами на полях саммита ШОС. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Он также добавил, что уже были случаи посредничества. В марте 2022 года проходили переговоры в Турции при поддержке главы страны Реджепа Эрдогана.

Путин неоднократно отмечал, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако сам Киев выступает против, заявляя, что намерен вернуть территории периода 1991-го года. Российский президент же предлагал другую возможность для Украины завершить конфликт — для этого ВСУ должны убрать свои войска с занятых Россией территорий.

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Окончательное разрешение конфликта между Россией и Украиной через посредничество стран Запада — маловероятно. Об этом рассказал российский глава Владимир Путин. Так он ответил на вопрос журналистов о том, как Путин воспринял недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о посредничестве. «Мы всегда выступали за переговоры. Вопрос в том, что завершить конфликт только через посредников, мне кажется, маловероятным. Посредник не сможет подписать окончательный документ. <…> Однако мы посредничество приветствуем», — рассказал российский президент в ходе общения с журналистами на полях саммита ШОС. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Он также добавил, что уже были случаи посредничества. В марте 2022 года проходили переговоры в Турции при поддержке главы страны Реджепа Эрдогана. Путин неоднократно отмечал, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако сам Киев выступает против, заявляя, что намерен вернуть территории периода 1991-го года. Российский президент же предлагал другую возможность для Украины завершить конфликт — для этого ВСУ должны убрать свои войска с занятых Россией территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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