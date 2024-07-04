Песков заявил, что никто не может быть посредником по Украине

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сейчас никто не может быть посредником по конфликту на Украине, так как Киев отвергает любые переговоры с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент действительно [Эрдоган] не может [быть посредником], потому что в настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с РФ — с посредником или без. Украина решительно отвергла мирный план [президента РФ Владимира] Путина, который был высказан в МИД. Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-то другой не может быть посредником», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности стать посредником для достижения мира между Москвой и Киевом. Однако позже Песков сказал, что этому пока не бывать из-за неготовности Украины к диалогу. Также Путин в ходе пресс-конференции заявил, что мир через посредников маловероятен.

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Сейчас никто не может быть посредником по конфликту на Украине, так как Киев отвергает любые переговоры с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В настоящий момент действительно [Эрдоган] не может [быть посредником], потому что в настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с РФ — с посредником или без. Украина решительно отвергла мирный план [президента РФ Владимира] Путина, который был высказан в МИД. Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-то другой не может быть посредником», — сказал Дмитрий Песков. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности стать посредником для достижения мира между Москвой и Киевом. Однако позже Песков сказал, что этому пока не бывать из-за неготовности Украины к диалогу. Также Путин в ходе пресс-конференции заявил, что мир через посредников маловероятен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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