Песков заявил, что никто не может быть посредником по Украине

04 июля 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сейчас никто не может быть посредником по конфликту на Украине, так как Киев отвергает любые переговоры с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В настоящий момент действительно [Эрдоган] не может [быть посредником], потому что в настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с РФ — с посредником или без. Украина решительно отвергла мирный план [президента РФ Владимира] Путина, который был высказан в МИД. Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-то другой не может быть посредником», — сказал Дмитрий Песков. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности стать посредником для достижения мира между Москвой и Киевом. Однако позже Песков сказал, что этому пока не бывать из-за неготовности Украины к диалогу. Также Путин в ходе пресс-конференции заявил, что мир через посредников маловероятен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сейчас никто не может быть посредником по конфликту на Украине, так как Киев отвергает любые переговоры с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В настоящий момент действительно [Эрдоган] не может [быть посредником], потому что в настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с РФ — с посредником или без. Украина решительно отвергла мирный план [президента РФ Владимира] Путина, который был высказан в МИД. Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-то другой не может быть посредником», — сказал Дмитрий Песков. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности стать посредником для достижения мира между Москвой и Киевом. Однако позже Песков сказал, что этому пока не бывать из-за неготовности Украины к диалогу. Также Путин в ходе пресс-конференции заявил, что мир через посредников маловероятен.