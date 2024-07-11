Ганчев: ВСУ применили химоружие в Харьковской области

Вооруженные силы Украины применили химическое оружие в зоне российской спецоперации — на волчанском и липцевском направлениях в Харьковской области. Об этом рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Были такие факты, непосредственно, на волчанском и липцевском направлениях. Такие факты зафиксированы», — подчеркнул Виталий Ганчев в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости. По его словам, ВСУ сбрасывали с беспилотников химоружие после которого люди получали ожоги. Однако, предварительно, о летальных случаях не сообщалось. При этом Ганчев не сказал, откуда именно поступала соответствующая информация.
В Харьковской области активно проходят бои между ВС РФ и ВСУ, начиная с мая этого года. Волчанск — одна из территорий, где уже на протяжении нескольких месяцев проходят интенсивные бои.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказывал, что США проводят биологические эксперименты в хоне СВО. Генерал-лейтенант неоднократно рассказывал о деятельности американцев на Украине, связанной с созданием биооружия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.