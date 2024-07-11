11 июля 2024

Ганчев: ВСУ применили химоружие в Харьковской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ использовали в Харьковской области химическое оружие, отметил Виталий Ганчев
ВСУ использовали в Харьковской области химическое оружие, отметил Виталий Ганчев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины применили химическое оружие в зоне российской спецоперации — на волчанском и липцевском направлениях в Харьковской области. Об этом рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Были такие факты, непосредственно, на волчанском и липцевском направлениях. Такие факты зафиксированы», — подчеркнул Виталий Ганчев в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости. По его словам, ВСУ сбрасывали с беспилотников химоружие после которого люди получали ожоги. Однако, предварительно, о летальных случаях не сообщалось. При этом Ганчев не сказал, откуда именно поступала соответствующая информация.

В Харьковской области активно проходят бои между ВС РФ и ВСУ, начиная с мая этого года. Волчанск — одна из территорий, где уже на протяжении нескольких месяцев проходят интенсивные бои. 

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказывал, что США проводят биологические эксперименты в хоне СВО. Генерал-лейтенант неоднократно рассказывал о деятельности американцев на Украине, связанной с созданием биооружия. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины применили химическое оружие в зоне российской спецоперации — на волчанском и липцевском направлениях в Харьковской области. Об этом рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев. «Были такие факты, непосредственно, на волчанском и липцевском направлениях. Такие факты зафиксированы», — подчеркнул Виталий Ганчев в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости. По его словам, ВСУ сбрасывали с беспилотников химоружие после которого люди получали ожоги. Однако, предварительно, о летальных случаях не сообщалось. При этом Ганчев не сказал, откуда именно поступала соответствующая информация. В Харьковской области активно проходят бои между ВС РФ и ВСУ, начиная с мая этого года. Волчанск — одна из территорий, где уже на протяжении нескольких месяцев проходят интенсивные бои.  Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказывал, что США проводят биологические эксперименты в хоне СВО. Генерал-лейтенант неоднократно рассказывал о деятельности американцев на Украине, связанной с созданием биооружия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...