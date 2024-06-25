МО: чиновник из США замешан в работе над оружием массового поражения на Украине

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Игорь Кириллов обвинил США в разработке компонентов массового биологического оружия на Украине (архивное фото)
Игорь Кириллов обвинил США в разработке компонентов массового биологического оружия на Украине (архивное фото) Фото:

США причастны к производству компонентов оружия массового поражения на территории Украины. Среди лиц, кто напрямую в этом участвовал — бывший и. о. директора управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США Дэниел Герстин.

«Хотелось бы остановиться и на других фигурантах незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения на украинской территории. В их числе — Дэниел Герстин, ранее исполнявший обязанности директора управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. 

Кириллов неоднократно рассказывал о деятельности американцев на Украине, связанной с созданием биологического оружия. В декабре прошлого года он также заявлял, что военное российское ведомство располагает документами, которые подтверждают опасный характер экспериментов, проводимых Пентагоном на Украине. При этом в США отрицают это, передает 360.Ru. 

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США причастны к производству компонентов оружия массового поражения на территории Украины. Среди лиц, кто напрямую в этом участвовал — бывший и. о. директора управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США Дэниел Герстин. «Хотелось бы остановиться и на других фигурантах незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения на украинской территории. В их числе — Дэниел Герстин, ранее исполнявший обязанности директора управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ.  Кириллов неоднократно рассказывал о деятельности американцев на Украине, связанной с созданием биологического оружия. В декабре прошлого года он также заявлял, что военное российское ведомство располагает документами, которые подтверждают опасный характер экспериментов, проводимых Пентагоном на Украине. При этом в США отрицают это, передает 360.Ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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