США причастны к производству компонентов оружия массового поражения на территории Украины. Среди лиц, кто напрямую в этом участвовал — бывший и. о. директора управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США Дэниел Герстин.
«Хотелось бы остановиться и на других фигурантах незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения на украинской территории. В их числе — Дэниел Герстин, ранее исполнявший обязанности директора управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ.
Кириллов неоднократно рассказывал о деятельности американцев на Украине, связанной с созданием биологического оружия. В декабре прошлого года он также заявлял, что военное российское ведомство располагает документами, которые подтверждают опасный характер экспериментов, проводимых Пентагоном на Украине. При этом в США отрицают это, передает 360.Ru.
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