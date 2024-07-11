Свердловского экс-министра Старкова арестовали. Фото

11 июля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Василия Старкова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест бывшего главу свердловского минтранса Василия Старкова по обвинению во взятке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Суд постановил избрать в отношении Старкова меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 августа», — озвучил решение судья. С соответствующим ходатайством в суд обратилось следствие. Также экс-министру запрещено отправлять телеграммы, общаться со свидетелями по делу, пользоваться интернетом и осуществлять звонки (кроме экстренных). О задержании Старкова стало известно 9 июля. Он сам явился к силовикам из зоны боевых действий на Украине, куда спешно уехал на фоне уголовного дела экс-подчиненного — главы Управления автодорог Вячеслава Данилова (вменяют коррупцию, сейчас находится под домашним арестом). Считается, что именно Данилов дал показания на Старкова. Последнего обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, он покровительствовал компаниям, специализирующимся на дорожных работах (выбивал для них госконтракты). Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест бывшего главу свердловского минтранса Василия Старкова по обвинению во взятке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Суд постановил избрать в отношении Старкова меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 августа», — озвучил решение судья. С соответствующим ходатайством в суд обратилось следствие. Также экс-министру запрещено отправлять телеграммы, общаться со свидетелями по делу, пользоваться интернетом и осуществлять звонки (кроме экстренных). О задержании Старкова стало известно 9 июля. Он сам явился к силовикам из зоны боевых действий на Украине, куда спешно уехал на фоне уголовного дела экс-подчиненного — главы Управления автодорог Вячеслава Данилова (вменяют коррупцию, сейчас находится под домашним арестом). Считается, что именно Данилов дал показания на Старкова. Последнего обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, он покровительствовал компаниям, специализирующимся на дорожных работах (выбивал для них госконтракты). Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.