Челябинский врач Тарасов рассказал о болезни аристократов

Челябинский врач Тарасов: не пытайтесь лечить подагру мазями из аптеки

12 июля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Подагра вызывается кристаллами мочевой кислоты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подагра, известная в прошлом как «болезнь аристократов», не ограничивается социальным статусом и продолжает беспокоить людей во всем мире. Для ее лечения необходима особая схема, не стоит доверять мазям из аптеки, рассказал URA.RU главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов. «Подагра вызывается скоплением кристаллов мочевой кислоты в суставах и может привести к резкой боли, покраснению и отеку. Не запускайте болезнь и не пытайтесь лечить подагру мазями из аптеки», — говорит Тарасов. Развитие болезни может быть связано как с наследственной предрасположенностью, так и с нарушениями функции почек. Лечение подагры требует комплексного подхода, включая медикаментозное вмешательство и диету. Среди известных личностей, страдавших от этого заболевания, были кардинал Ришелье, ученые Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, натуралист Чарльз Дарвин, император Петр I, писатель Лев Толстой, художники Микеланджело и Леонардо да Винчи, а также завоеватель Александр Македонский. Ранее Тарасов сообщил несколько нетипичных признаков инфаркта миокарда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подагра, известная в прошлом как «болезнь аристократов», не ограничивается социальным статусом и продолжает беспокоить людей во всем мире. Для ее лечения необходима особая схема, не стоит доверять мазям из аптеки, рассказал URA.RU главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов. «Подагра вызывается скоплением кристаллов мочевой кислоты в суставах и может привести к резкой боли, покраснению и отеку. Не запускайте болезнь и не пытайтесь лечить подагру мазями из аптеки», — говорит Тарасов. Развитие болезни может быть связано как с наследственной предрасположенностью, так и с нарушениями функции почек. Лечение подагры требует комплексного подхода, включая медикаментозное вмешательство и диету. Среди известных личностей, страдавших от этого заболевания, были кардинал Ришелье, ученые Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, натуралист Чарльз Дарвин, император Петр I, писатель Лев Толстой, художники Микеланджело и Леонардо да Винчи, а также завоеватель Александр Македонский. Ранее Тарасов сообщил несколько нетипичных признаков инфаркта миокарда.