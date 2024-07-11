11 июля 2024

Челябинский врач Тарасов рассказал о болезни аристократов

Челябинский врач Тарасов: не пытайтесь лечить подагру мазями из аптеки
© Служба новостей «URA.RU»
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Подагра вызывается кристаллами мочевой кислоты Фото:

Подагра, известная в прошлом как «болезнь аристократов», не ограничивается социальным статусом и продолжает беспокоить людей во всем мире. Для ее лечения необходима особая схема, не стоит доверять мазям из аптеки, рассказал URA.RU главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов.

«Подагра вызывается скоплением кристаллов мочевой кислоты в суставах и может привести к резкой боли, покраснению и отеку. Не запускайте болезнь и не пытайтесь лечить подагру мазями из аптеки», — говорит Тарасов. Развитие болезни может быть связано как с наследственной предрасположенностью, так и с нарушениями функции почек. Лечение подагры требует комплексного подхода, включая медикаментозное вмешательство и диету.

Среди известных личностей, страдавших от этого заболевания, были кардинал Ришелье, ученые Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, натуралист Чарльз Дарвин, император Петр I, писатель Лев Толстой, художники Микеланджело и Леонардо да Винчи, а также завоеватель Александр Македонский. Ранее Тарасов сообщил несколько нетипичных признаков инфаркта миокарда.

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Подагра, известная в прошлом как «болезнь аристократов», не ограничивается социальным статусом и продолжает беспокоить людей во всем мире. Для ее лечения необходима особая схема, не стоит доверять мазям из аптеки, рассказал URA.RU главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов. «Подагра вызывается скоплением кристаллов мочевой кислоты в суставах и может привести к резкой боли, покраснению и отеку. Не запускайте болезнь и не пытайтесь лечить подагру мазями из аптеки», — говорит Тарасов. Развитие болезни может быть связано как с наследственной предрасположенностью, так и с нарушениями функции почек. Лечение подагры требует комплексного подхода, включая медикаментозное вмешательство и диету. Среди известных личностей, страдавших от этого заболевания, были кардинал Ришелье, ученые Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, натуралист Чарльз Дарвин, император Петр I, писатель Лев Толстой, художники Микеланджело и Леонардо да Винчи, а также завоеватель Александр Македонский. Ранее Тарасов сообщил несколько нетипичных признаков инфаркта миокарда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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