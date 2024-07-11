«США могут пойти дальше»: эксперт РСМД раскрыл, к чему приведет размещение американских ракет в Германии

Член РСМД Фененко: США вскоре разрешат Украине ударить ракетами по РФ

11 июля 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Размещение дальнобойных ракет в Германии со стороны США — это политический ход, уверен Алексей Фененко Фото: U.S. Department of Defense США к 2026 году разместят дальнобойные ракеты в Германии. Со стороны Вашингтона такой шаг носит политический ход, чтобы сдержать военный потенциал ФРГ. Однако это не значит, что Штаты не пойдут дальше и не смогут спровоцировать военный конфликт с Россией. Также США вскоре смогут открыто разрешить Украине применять дальнобойные ракеты. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился доктор политических наук, доцент Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко. Он добавил, что американские ракеты смогут преодолеть расстояние до 5000 километров. «США обязательно дадут Украине [разрешение использовать дальнобойные ракеты по российской территории], обязательно. В самое ближайшее время. Мы [Россия] приблизили это [решение] после того, как сделали заявление после атак по Севастополю, что Вашингтон не сможет отсидеться за океаном. Они [США] на нас посмотрели, мы ничего не сделали — значит можно идти дальше. У них такая логика», — подчеркнул политолог Фененко, отвечая корреспонденту URA.RU на вопрос, как скажется размещение американских ракет на украинском конфликте. Это только часть последствий, к которым приведут действия США, подчеркнул эксперт. Почему США будут размещать ракеты именно в Германии Новость по теме США развернут новое дальнобойное оружие в Германии в 2026 году По мнению эксперта РСМД, решение Пентагона разместить дальнобойные ракеты в Германии — это, в первую очередь, политический ход. Ведь Соединенные Штаты могли установить свое оружие в Польше, странах Прибалтики или Финляндии, которые территориально ближе к России. Однако США выбрали именно Германию. «Видимо США опасаются, что в рамках перезагрузки своего военно-промышленного комплекса немцы захотят создать собственные ракеты средней и меньшей дальности. Это привело бы к резкому изменению баланса сил в рамках НАТО. Тогда у Германии появилась бы мощная сухопутная армия и мощные ракетные силы. Вашингтон пытался сдерживать ФРГ еще с 1952 года. Тогда США приняли так называемую концепцию двойного сдерживания, пытаясь сдержать усиление Германии и СССР», — уточнил Алексей Фененко. При этом эксперт не отрицает и такой возможности, что США смогут потенциально применять свои ракеты в локальных конфликтах с Россией. «Например, военный конфликт России и НАТО в Восточной Европе», — подчеркнул политолог. Он добавил, что боевые действия на Украине — прямое подтверждение потенциального военного столкновения между РФ и Западом. «Мы могли себе представить в 90-м году, что нам придется воевать с немецкими танками на территории бывшей СССР? Наверное, нет», — отметил он. Смогут ли ракеты США долететь до России Говоря о том, насколько потенциально далеко может долететь американское оружие, в том числе до Урала, Фененко отметил, что ракеты средней дальности по российской классификации это те, которые способны преодолеть расстояние от 1800 до 5000 километров. По такой классификации получается, что дальнобойные ракеты США способны долететь до российской территории. Приближают ли США ядерную войну Также Алексей Фененко рассказал, насколько в настоящий момент вероятна ядерная война. Он отметил, что для американцев ядерное оружие всегда было больше политическим оружием, чем военным. «В принципе, у американцев вообще отношение к ядерному оружию отличается от нашего у них очень четко. Позиция ярко выражена в романе Тома Клэнси „Красный шторм“. Там один из героев четко говорит: „Мой друг, применение ядерного оружия — это не ситуация военная, это ситуация политическая“. Это решение именно высшего политического руководства страны, а его [решение о применении оружия] никто никогда не даст. Воевать будем как во всех обычных войнах», — подытожил политолог Фененко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США к 2026 году разместят дальнобойные ракеты в Германии. Со стороны Вашингтона такой шаг носит политический ход, чтобы сдержать военный потенциал ФРГ. Однако это не значит, что Штаты не пойдут дальше и не смогут спровоцировать военный конфликт с Россией. Также США вскоре смогут открыто разрешить Украине применять дальнобойные ракеты. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился доктор политических наук, доцент Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко. Он добавил, что американские ракеты смогут преодолеть расстояние до 5000 километров. «США обязательно дадут Украине [разрешение использовать дальнобойные ракеты по российской территории], обязательно. В самое ближайшее время. Мы [Россия] приблизили это [решение] после того, как сделали заявление после атак по Севастополю, что Вашингтон не сможет отсидеться за океаном. Они [США] на нас посмотрели, мы ничего не сделали — значит можно идти дальше. У них такая логика», — подчеркнул политолог Фененко, отвечая корреспонденту URA.RU на вопрос, как скажется размещение американских ракет на украинском конфликте. Это только часть последствий, к которым приведут действия США, подчеркнул эксперт. По мнению эксперта РСМД, решение Пентагона разместить дальнобойные ракеты в Германии — это, в первую очередь, политический ход. Ведь Соединенные Штаты могли установить свое оружие в Польше, странах Прибалтики или Финляндии, которые территориально ближе к России. Однако США выбрали именно Германию. «Видимо США опасаются, что в рамках перезагрузки своего военно-промышленного комплекса немцы захотят создать собственные ракеты средней и меньшей дальности. Это привело бы к резкому изменению баланса сил в рамках НАТО. Тогда у Германии появилась бы мощная сухопутная армия и мощные ракетные силы. Вашингтон пытался сдерживать ФРГ еще с 1952 года. Тогда США приняли так называемую концепцию двойного сдерживания, пытаясь сдержать усиление Германии и СССР», — уточнил Алексей Фененко. При этом эксперт не отрицает и такой возможности, что США смогут потенциально применять свои ракеты в локальных конфликтах с Россией. «Например, военный конфликт России и НАТО в Восточной Европе», — подчеркнул политолог. Он добавил, что боевые действия на Украине — прямое подтверждение потенциального военного столкновения между РФ и Западом. «Мы могли себе представить в 90-м году, что нам придется воевать с немецкими танками на территории бывшей СССР? Наверное, нет», — отметил он. Говоря о том, насколько потенциально далеко может долететь американское оружие, в том числе до Урала, Фененко отметил, что ракеты средней дальности по российской классификации это те, которые способны преодолеть расстояние от 1800 до 5000 километров. По такой классификации получается, что дальнобойные ракеты США способны долететь до российской территории. Также Алексей Фененко рассказал, насколько в настоящий момент вероятна ядерная война. Он отметил, что для американцев ядерное оружие всегда было больше политическим оружием, чем военным. «В принципе, у американцев вообще отношение к ядерному оружию отличается от нашего у них очень четко. Позиция ярко выражена в романе Тома Клэнси „Красный шторм“. Там один из героев четко говорит: „Мой друг, применение ядерного оружия — это не ситуация военная, это ситуация политическая“. Это решение именно высшего политического руководства страны, а его [решение о применении оружия] никто никогда не даст. Воевать будем как во всех обычных войнах», — подытожил политолог Фененко.