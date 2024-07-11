11 июля 2024

В ХМАО следователи завели дело на директора пансионата, где старики жаловались на издевательства

СКР в ХМАО возбудил уголовное дело против директора пансионата для пожилых людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело возбудили сотрудники СКР
Уголовное дело возбудили сотрудники СКР Фото:

В Сургуте (ХМАО) следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении директора частного пансионата для пожилых людей. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«По версии следствия, в пансионате, оказывающем услуги по уходу и круглосуточному пребыванию пожилых людей и инвалидов, не были созданы условия, отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья постояльцев. Так, 1 июля, пребывающая в учреждении 74-летняя женщина, страдающая неврологическим заболеванием, упала из окна 1 этажа, получив телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

Владельцу пансионата инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и постояльцев центра. «Кроме этого, с учетом сведений, ранее размещенных в средствах массовой информации, также осуществляется проверка учреждения контролирующими органами на предмет соблюдения законодательства, в том числе требований пожарной безопасности», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР Александр Бастрыкин взялся за пансионат в ХМАО, где есть жалобы на издевательства над стариками. Он потребовал от подчиненных провести проверку.

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В Сургуте (ХМАО) следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении директора частного пансионата для пожилых людей. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «По версии следствия, в пансионате, оказывающем услуги по уходу и круглосуточному пребыванию пожилых людей и инвалидов, не были созданы условия, отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья постояльцев. Так, 1 июля, пребывающая в учреждении 74-летняя женщина, страдающая неврологическим заболеванием, упала из окна 1 этажа, получив телесные повреждения», — сообщили в ведомстве. Владельцу пансионата инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и постояльцев центра. «Кроме этого, с учетом сведений, ранее размещенных в средствах массовой информации, также осуществляется проверка учреждения контролирующими органами на предмет соблюдения законодательства, в том числе требований пожарной безопасности», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР Александр Бастрыкин взялся за пансионат в ХМАО, где есть жалобы на издевательства над стариками. Он потребовал от подчиненных провести проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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