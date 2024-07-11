11 июля 2024

В Перми бездомный нашел в чемодане труп мальчика

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Тело ребенка находилось в чемодане
Тело ребенка находилось в чемодане Фото:
новость из сюжета
В Перми найден чемодан с трупом ребенка

В Ленинском районе Перми бездомный ночью 12 июля нашел в чемодане мертвое тело мальчика. На вид ему от пяти до восьми лет.

«На теле колотые раны, на шее следы от удушья. Приехавшим медикам скорой оставалось лишь констатировать смерть», — сообщило «КП-Пермь» со ссылкой на свой источник.

URA.RU направило запросы в министерство здравоохранения Пермского края, а также в Следственное управление СКР по региону. Ответы на них ожидаются.

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В Ленинском районе Перми бездомный ночью 12 июля нашел в чемодане мертвое тело мальчика. На вид ему от пяти до восьми лет. «На теле колотые раны, на шее следы от удушья. Приехавшим медикам скорой оставалось лишь констатировать смерть», — сообщило «КП-Пермь» со ссылкой на свой источник. URA.RU направило запросы в министерство здравоохранения Пермского края, а также в Следственное управление СКР по региону. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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