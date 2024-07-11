В Перми бездомный нашел в чемодане труп мальчика

Тело ребенка находилось в чемодане
новость из сюжетаВ Перми найден чемодан с трупом ребенка
В Ленинском районе Перми бездомный ночью 12 июля нашел в чемодане мертвое тело мальчика. На вид ему от пяти до восьми лет.
«На теле колотые раны, на шее следы от удушья. Приехавшим медикам скорой оставалось лишь констатировать смерть», — сообщило «КП-Пермь» со ссылкой на свой источник.
URA.RU направило запросы в министерство здравоохранения Пермского края, а также в Следственное управление СКР по региону. Ответы на них ожидаются.
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