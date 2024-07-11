В ХМАО осудили бизнесмена, подкупившего сотрудников «дочки» «Транснефти»

В ХМАО директора компании «Строй и К» приговорили к штрафу за подкуп должностных лиц из «Транснефть-Сибирь». Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.
«Организация, директором которой является подсудимый, осуществляла работы в рамках договора субподряда по расчистке трассы магистрального нефтепровода от растительности. При выполнении работ сотрудник вышеуказанной организации повредил магистральный трубопровод. Подсудимый в октябре 2022 года предложил должностным лицам АО „Транснефть-Сибирь“ деньги за сокрытие данного факта», — сообщили в ведомстве.
Бизнесмен за 71 тысячу рублей пытался избежать штрафных санкций со стороны заказчика, но махинацию раскрыли. Суд приговорил директора «Строй и К» к штрафу в 250 тысяч рублей. «Кроме того, прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, по результатам рассмотрения которого организации назначен штраф в размере 500 тыс. рублей с конфискацией кустореза. Уголовное дело в отношении должностных лиц АО „Транснефть-Сибирь“ по факту получения взятки находится на рассмотрении в суде», — добавили в ведомстве.
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