11 июля 2024

В ХМАО осудили бизнесмена, подкупившего сотрудников «дочки» «Транснефти»

В ХМАО осудили директора «Строй и К» за подкуп сотрудников «Транснефть-Сибирь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Взяточника приговорили к штрафу
Взяточника приговорили к штрафу Фото:

В ХМАО директора компании «Строй и К» приговорили к штрафу за подкуп должностных лиц из «Транснефть-Сибирь». Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Организация, директором которой является подсудимый, осуществляла работы в рамках договора субподряда по расчистке трассы магистрального нефтепровода от растительности. При выполнении работ сотрудник вышеуказанной организации повредил магистральный трубопровод. Подсудимый в октябре 2022 года предложил должностным лицам АО „Транснефть-Сибирь“ деньги за сокрытие данного факта», — сообщили в ведомстве.

Бизнесмен за 71 тысячу рублей пытался избежать штрафных санкций со стороны заказчика, но махинацию раскрыли. Суд приговорил директора «Строй и К» к штрафу в 250 тысяч рублей. «Кроме того, прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, по результатам рассмотрения которого организации назначен штраф в размере 500 тыс. рублей с конфискацией кустореза. Уголовное дело в отношении должностных лиц АО „Транснефть-Сибирь“ по факту получения взятки находится на рассмотрении в суде», — добавили в ведомстве.

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В ХМАО директора компании «Строй и К» приговорили к штрафу за подкуп должностных лиц из «Транснефть-Сибирь». Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Организация, директором которой является подсудимый, осуществляла работы в рамках договора субподряда по расчистке трассы магистрального нефтепровода от растительности. При выполнении работ сотрудник вышеуказанной организации повредил магистральный трубопровод. Подсудимый в октябре 2022 года предложил должностным лицам АО „Транснефть-Сибирь“ деньги за сокрытие данного факта», — сообщили в ведомстве. Бизнесмен за 71 тысячу рублей пытался избежать штрафных санкций со стороны заказчика, но махинацию раскрыли. Суд приговорил директора «Строй и К» к штрафу в 250 тысяч рублей. «Кроме того, прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, по результатам рассмотрения которого организации назначен штраф в размере 500 тыс. рублей с конфискацией кустореза. Уголовное дело в отношении должностных лиц АО „Транснефть-Сибирь“ по факту получения взятки находится на рассмотрении в суде», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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