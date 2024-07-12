В МИД оценили угрозу безопасности РФ из-за размещения ракет США в Германии

Рябков: Москва не чувствует серьезной угрозы безопасности из-за ракет в ФРГ

12 июля 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков заявил, что Москва имеет все ресурсы для ответа на нападки Запада Фото: Роман Наумов © URA.RU Москва не видит серьезной угрозы безопасности из-за планов США разместить ракеты в Германии к 2026 году. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Военная наука, военные технологии, наши возможности в этой сфере шагнули настолько далеко вперед, что мы не чувствуем посягательства кардинальным образом на нашу безопасность», — сказал Сергей Рябков в эфире Первого канала. Он уточнил, что РФ имеет все технологические ресурсы для уравновешивания любых попыток западной группы во главе США. Ранее США заявили о планах к 2026 году разместить дальнобойные ракеты в ФРГ. Тогда Рябков заявил, что Россия не оставит эти действия без ответа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва не видит серьезной угрозы безопасности из-за планов США разместить ракеты в Германии к 2026 году. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Военная наука, военные технологии, наши возможности в этой сфере шагнули настолько далеко вперед, что мы не чувствуем посягательства кардинальным образом на нашу безопасность», — сказал Сергей Рябков в эфире Первого канала. Он уточнил, что РФ имеет все технологические ресурсы для уравновешивания любых попыток западной группы во главе США. Ранее США заявили о планах к 2026 году разместить дальнобойные ракеты в ФРГ. Тогда Рябков заявил, что Россия не оставит эти действия без ответа.