В МИД оценили угрозу безопасности РФ из-за размещения ракет США в Германии

Рябков: Москва не чувствует серьезной угрозы безопасности из-за ракет в ФРГ
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Пресс-конференция: Россия в мировом контексте. Х международный форум "Примаковские чтения" в пресс-центре ТАСС. 18 июня 2024. Москва, рябков сергей
Сергей Рябков заявил, что Москва имеет все ресурсы для ответа на нападки Запада Фото:

Москва не видит серьезной угрозы безопасности из-за планов США разместить ракеты в Германии к 2026 году. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Военная наука, военные технологии, наши возможности в этой сфере шагнули настолько далеко вперед, что мы не чувствуем посягательства кардинальным образом на нашу безопасность», — сказал Сергей Рябков в эфире Первого канала. Он уточнил, что РФ имеет все технологические ресурсы для уравновешивания любых попыток западной группы во главе США.

Ранее США заявили о планах к 2026 году разместить дальнобойные ракеты в ФРГ. Тогда Рябков заявил, что Россия не оставит эти действия без ответа.

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Москва не видит серьезной угрозы безопасности из-за планов США разместить ракеты в Германии к 2026 году. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Военная наука, военные технологии, наши возможности в этой сфере шагнули настолько далеко вперед, что мы не чувствуем посягательства кардинальным образом на нашу безопасность», — сказал Сергей Рябков в эфире Первого канала. Он уточнил, что РФ имеет все технологические ресурсы для уравновешивания любых попыток западной группы во главе США. Ранее США заявили о планах к 2026 году разместить дальнобойные ракеты в ФРГ. Тогда Рябков заявил, что Россия не оставит эти действия без ответа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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