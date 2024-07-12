12 июля 2024

«Газпром» назвал главных должников в ХМАО

Теплоснабжающие организации ХМАО задолжали «Газпрому» 698 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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ТСО ХМАО задолжали 689 миллионов рублей за газ
ТСО ХМАО задолжали 689 миллионов рублей за газ Фото:

Самые большие долги перед ООО «Газпром межрегионгаз Север» нарастили теплоснабжающие организации (ТСО) Пыть-Яха, Югорска, Нягани и Советского района. Всего долг ТСО ХМАО составляет 689 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе компании.

«По состоянию на 1 июля 2024 года, задолженность ТСО региона превышает 698 миллионов рублей. В списке самых крупных неплательщиков: МУП „УГХ“ город Пыть-Ях — сумма задолженности составляет 194 миллиона рублей, МУП „СТВК“ — 119 миллионов рублей, МКП МО город Нягань „НРК“ — 121 миллион рублей, МУП „Югорскэнергогаз“ — 87 миллионов рублей», — указано на сайте компании.

В аналогичном периоде прошлого года общая сумма задолженности была на 133 миллиона рублей меньше. Первая задача, которая необходима для сокращения долга ТСО ХМАО, — 100-процентное погашение текущих платежей. Представители «Газпром межрегионгаз Север» обсудили эту проблему с властями региона и достигли взаимопонимания. Компания надеется, что будут приняты все необходимые меры и вскоре появятся позитивные изменения.

В 2022 году сумма долга югорских ТСО составляла 234 миллиона рублей. Компании Нягани и Пыть-Яха также имели больше всего просроченных платежей.

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Самые большие долги перед ООО «Газпром межрегионгаз Север» нарастили теплоснабжающие организации (ТСО) Пыть-Яха, Югорска, Нягани и Советского района. Всего долг ТСО ХМАО составляет 689 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе компании. «По состоянию на 1 июля 2024 года, задолженность ТСО региона превышает 698 миллионов рублей. В списке самых крупных неплательщиков: МУП „УГХ“ город Пыть-Ях — сумма задолженности составляет 194 миллиона рублей, МУП „СТВК“ — 119 миллионов рублей, МКП МО город Нягань „НРК“ — 121 миллион рублей, МУП „Югорскэнергогаз“ — 87 миллионов рублей», — указано на сайте компании. В аналогичном периоде прошлого года общая сумма задолженности была на 133 миллиона рублей меньше. Первая задача, которая необходима для сокращения долга ТСО ХМАО, — 100-процентное погашение текущих платежей. Представители «Газпром межрегионгаз Север» обсудили эту проблему с властями региона и достигли взаимопонимания. Компания надеется, что будут приняты все необходимые меры и вскоре появятся позитивные изменения. В 2022 году сумма долга югорских ТСО составляла 234 миллиона рублей. Компании Нягани и Пыть-Яха также имели больше всего просроченных платежей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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