Аналитики раскрыли, каким офисным специалистам в ХМАО платят больше всего

В ХМАО топ офисных специалистов с самой высокой зарплатой возглавили инженеры, технологи и аналитики. Их доход по итогам первого полугодия 2024 года составил от 85 до 113 тысяч рублей. Информацию сообщили корреспонденту URA.RU аналитики «Авито Работа».
«Для соискателей на должность инженера средние зарплатные предложения составили 113 117 рублей в месяц. На втором месте — профессия технолога, в первом полугодии 2024 года работодатели готовы были предложить кандидатам на эту позицию в среднем 110 887 рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров профессия аналитика со средней предлагаемой зарплатой для новых сотрудников 85 285 рублей в месяц», — сообщается в исследовании. Отмечается, что рост зарплат на вышеуказанных вакансиях в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил от 24% до 27%.
Также в топ высокооплачиваемых офисных сотрудников в Югре вошли банковские работники с зарплатой в 78 400 рублей и менеджеры по туризму, зарабатывающие в среднем почти 73 000 рублей. Наибольший рост зарплат за период показали аналитики — плюс 27% к 2023 году, а менее всего выросли доходы у банковских работников — до +12%.
Ранее аналитики сообщали о самых высокооплачиваемых рабочих вакансиях в Югре. В топ вошли машинисты, крановщики и токари. Их доход по итогам первого полугодия 2024 года составил от 131 до 138 тысяч рублей.
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