05 июля 2024

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии в ХМАО

В ХМАО машинисты, крановщики и токари зарабатывают больше 130 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарплаты машинистов в сравнении с 2023 годом подскочили на 31%
Зарплаты машинистов в сравнении с 2023 годом подскочили на 31% Фото:

В ХМАО топ рабочих специальностей с самой высокой зарплатой возглавили машинисты, крановщики и токари. Их доход по итогам первого полугодия 2024 года составил от 131 до 138 тысяч рублей. Информацию сообщили корреспонденту URA.RU аналитики «Авито Работа».

«В ХМАО самые высокие средние зарплаты в первом полугодии 2024 года работодатели готовы были предложить на вакансиях машиниста — 138 498 рублей в месяц. На втором месте по уровню зарплат оказалась профессия крановщика со средней зарплатой для новых сотрудников в 131 646 рублей. На третьем месте — профессия токаря со средней зарплатой в 131 276 рублей в месяц», — сообщается в исследовании. Отмечается, что рост зарплат на вышеуказанных вакансиях в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил от 26% до 31%.

Также в топ высокооплачиваемых рабочих профессий в Югре вошли бетонщики с зарплатой в 126 900 рублей, водители экскаватора — 122 200 рублей, строители — 114 500 рублей и электромонтажники с доходом в 101 800 рублей. Наибольший рост за период показали строители — плюс 53% к 2023 году, а менее всего выросла зарплата у бетонщиков — лишь +5%.

Ранее аналитики назвали топ вакансий в ХМАО с зарплатой от 200 тысяч рублей. Так сварщику на строительном объекте в Излучинске обещают платить от 250 тысяч рублей. Работодатель требует наличие опыта и высшего образования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО топ рабочих специальностей с самой высокой зарплатой возглавили машинисты, крановщики и токари. Их доход по итогам первого полугодия 2024 года составил от 131 до 138 тысяч рублей. Информацию сообщили корреспонденту URA.RU аналитики «Авито Работа». «В ХМАО самые высокие средние зарплаты в первом полугодии 2024 года работодатели готовы были предложить на вакансиях машиниста — 138 498 рублей в месяц. На втором месте по уровню зарплат оказалась профессия крановщика со средней зарплатой для новых сотрудников в 131 646 рублей. На третьем месте — профессия токаря со средней зарплатой в 131 276 рублей в месяц», — сообщается в исследовании. Отмечается, что рост зарплат на вышеуказанных вакансиях в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил от 26% до 31%. Также в топ высокооплачиваемых рабочих профессий в Югре вошли бетонщики с зарплатой в 126 900 рублей, водители экскаватора — 122 200 рублей, строители — 114 500 рублей и электромонтажники с доходом в 101 800 рублей. Наибольший рост за период показали строители — плюс 53% к 2023 году, а менее всего выросла зарплата у бетонщиков — лишь +5%. Ранее аналитики назвали топ вакансий в ХМАО с зарплатой от 200 тысяч рублей. Так сварщику на строительном объекте в Излучинске обещают платить от 250 тысяч рублей. Работодатель требует наличие опыта и высшего образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...