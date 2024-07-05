Аналитики назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии в ХМАО

В ХМАО топ рабочих специальностей с самой высокой зарплатой возглавили машинисты, крановщики и токари. Их доход по итогам первого полугодия 2024 года составил от 131 до 138 тысяч рублей. Информацию сообщили корреспонденту URA.RU аналитики «Авито Работа».
«В ХМАО самые высокие средние зарплаты в первом полугодии 2024 года работодатели готовы были предложить на вакансиях машиниста — 138 498 рублей в месяц. На втором месте по уровню зарплат оказалась профессия крановщика со средней зарплатой для новых сотрудников в 131 646 рублей. На третьем месте — профессия токаря со средней зарплатой в 131 276 рублей в месяц», — сообщается в исследовании. Отмечается, что рост зарплат на вышеуказанных вакансиях в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил от 26% до 31%.
Также в топ высокооплачиваемых рабочих профессий в Югре вошли бетонщики с зарплатой в 126 900 рублей, водители экскаватора — 122 200 рублей, строители — 114 500 рублей и электромонтажники с доходом в 101 800 рублей. Наибольший рост за период показали строители — плюс 53% к 2023 году, а менее всего выросла зарплата у бетонщиков — лишь +5%.
Ранее аналитики назвали топ вакансий в ХМАО с зарплатой от 200 тысяч рублей. Так сварщику на строительном объекте в Излучинске обещают платить от 250 тысяч рублей. Работодатель требует наличие опыта и высшего образования.
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