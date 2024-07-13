Сразу у двух самолетов из ХМАО отказал генератор

У самолета компании Utair, летевшего из Сочи в Сургут, отказал генератор. До этого произошла аналогичная ситуация у самолета компании «Азимут», направлявшегося из Нижневартовска в Минеральные Воды — отказ левого генератора. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.
«Экипаж воздушного судна, следующего по маршруту Сочи-Сургут, доложил об отказе генератора. Эскизное проектирование снизилось с 370 до 290. Пилот включил вспомогательную силовую установку и принял решение следовать до аэродрома назначения. Сигнал срочности и бедствия не объявлял. <…> Экипаж самолета, следовавшего по маршруту Нижневартовск-Минеральные Воды, доложил об отказе левого генератора, объявил сигнал срочности пан, запросил спрямление на аэродром назначения», — написано в сообщении.
Корреспондент URA.RU направил запросы в адрес авиакомпаний для уточнения деталей инцидента. Ответ ожидается.
Недавно у самолета авиакомпании «Газпром авиа» отказал двигатель во время полета из Советского в Белоярский. Помощь по прибытию экипаж не запрашивал, пострадавших нет.
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