13 июля 2024

Сразу у двух самолетов из ХМАО отказал генератор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У самолетов АК "Азимут" и Utair отказали генераторы
У самолетов АК "Азимут" и Utair отказали генераторы Фото:

У самолета компании Utair, летевшего из Сочи в Сургут, отказал генератор. До этого произошла аналогичная ситуация у самолета компании «Азимут», направлявшегося из Нижневартовска в Минеральные Воды — отказ левого генератора. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«Экипаж воздушного судна, следующего по маршруту Сочи-Сургут, доложил об отказе генератора. Эскизное проектирование снизилось с 370 до 290. Пилот включил вспомогательную силовую установку и принял решение следовать до аэродрома назначения. Сигнал срочности и бедствия не объявлял. <…> Экипаж самолета, следовавшего по маршруту Нижневартовск-Минеральные Воды, доложил об отказе левого генератора, объявил сигнал срочности пан, запросил спрямление на аэродром назначения», — написано в сообщении.

Корреспондент URA.RU направил запросы в адрес авиакомпаний для уточнения деталей инцидента. Ответ ожидается.

Недавно у самолета авиакомпании «Газпром авиа» отказал двигатель во время полета из Советского в Белоярский. Помощь по прибытию экипаж не запрашивал, пострадавших нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У самолета компании Utair, летевшего из Сочи в Сургут, отказал генератор. До этого произошла аналогичная ситуация у самолета компании «Азимут», направлявшегося из Нижневартовска в Минеральные Воды — отказ левого генератора. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «Экипаж воздушного судна, следующего по маршруту Сочи-Сургут, доложил об отказе генератора. Эскизное проектирование снизилось с 370 до 290. Пилот включил вспомогательную силовую установку и принял решение следовать до аэродрома назначения. Сигнал срочности и бедствия не объявлял. <…> Экипаж самолета, следовавшего по маршруту Нижневартовск-Минеральные Воды, доложил об отказе левого генератора, объявил сигнал срочности пан, запросил спрямление на аэродром назначения», — написано в сообщении. Корреспондент URA.RU направил запросы в адрес авиакомпаний для уточнения деталей инцидента. Ответ ожидается. Недавно у самолета авиакомпании «Газпром авиа» отказал двигатель во время полета из Советского в Белоярский. Помощь по прибытию экипаж не запрашивал, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...