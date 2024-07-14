В суд поступило дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова, сбежавшего за границу

В суд Москвы поступило уголовное дело в отношении 49-летнего экс-заместителя министра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова. Об этом сообщили журналисты.
«В Тверской суд Москвы поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ, основателя воронежского холдинга „Маслопродукт“ Алексея Бажанова. Дело будет рассматриваться в заочном режиме, поскольку господин Бажанов находится в Великобритании», — передает «Коммерсант».
Бажанову предъявляется обвинение по трем статьям: мошенничество в сфере кредитования, мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы и легализация средств, полученных преступным путем. Уточняется, что он вместе с сотрудниками «Маслопродукта» в 2009—2013 годах организовал вывод 1,125 миллиарда рублей через подконтрольное ООО «Вита». Средства должны были пойти на закупку техники для завода в селе Воронежской области. Деньги предоставлялись государственным «Росагролизингом».
Он стал заместителем министра сельского хозяйства РФ в 2009—2010 годах. На этом посту он занимался вопросами лесного и охотничьего хозяйства. Позже Бажанова задержали из-за подозрения в мошенничестве. В 2013 году он находился в СИЗО. Однако меру пресечения смягчили. Его выпустили и он уехал в Лондон.
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