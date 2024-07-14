14 июля 2024

Спецслужбы Украины предложили командиру РФ угнать Ту-22М3: детали сделки

Украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские спецслужбы пытались угнать стратегический бомбардировщик РФ (архивное фото)
Украинские спецслужбы пытались угнать стратегический бомбардировщик РФ (архивное фото) Фото:

Спецслужбы Украины пытались заставить командира Ту-22М3 угнать самолет. При этом они хотели, чтобы он катапультировал остальных четырех членов экипажа. О деталях сделки — в материале URA.RU.

Украинские спецслужбы торопили с угоном Ту-22М3

Украинский разведчик торопил российского летчика, чтобы тот поскорее решился на угон самолета Ту-22М3. В технические вопросы и трудности вербовщик по имени Павло вникать не хотел, рассказал российский пилот эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Украинские спецслужбы пытались завербовать летчика РФ

Спецслужбы Украины пытались завербовать пилота Ту-22М3, связываясь с ним через мессенджер Telegram с октября 2023 года. Ему обещали итальянское гражданство и три миллиона долларов США. По словам российского военного, вербовщики знали, как зовут его и близких. Жене летчика агенты разведки якобы готовили документы с гражданством одной из европейских стран, сообщил пилот в эфире телепрограммы.

ФСБ РФ пресекла угон российского бомбардировщика Ту-22М3

ФСБ РФ пресекла очередную попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации, отметили в ведомстве.

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Спецслужбы Украины пытались заставить командира Ту-22М3 угнать самолет. При этом они хотели, чтобы он катапультировал остальных четырех членов экипажа. О деталях сделки — в материале URA.RU. Украинские спецслужбы торопили с угоном Ту-22М3 Украинский разведчик торопил российского летчика, чтобы тот поскорее решился на угон самолета Ту-22М3. В технические вопросы и трудности вербовщик по имени Павло вникать не хотел, рассказал российский пилот эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Украинские спецслужбы пытались завербовать летчика РФ Спецслужбы Украины пытались завербовать пилота Ту-22М3, связываясь с ним через мессенджер Telegram с октября 2023 года. Ему обещали итальянское гражданство и три миллиона долларов США. По словам российского военного, вербовщики знали, как зовут его и близких. Жене летчика агенты разведки якобы готовили документы с гражданством одной из европейских стран, сообщил пилот в эфире телепрограммы. ФСБ РФ пресекла угон российского бомбардировщика Ту-22М3 ФСБ РФ пресекла очередную попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации, отметили в ведомстве.
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