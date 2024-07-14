Спецслужбы Украины предложили командиру РФ угнать Ту-22М3: детали сделки

Спецслужбы Украины пытались заставить командира Ту-22М3 угнать самолет. При этом они хотели, чтобы он катапультировал остальных четырех членов экипажа. О деталях сделки — в материале URA.RU.
Украинские спецслужбы торопили с угоном Ту-22М3
Украинский разведчик торопил российского летчика, чтобы тот поскорее решился на угон самолета Ту-22М3. В технические вопросы и трудности вербовщик по имени Павло вникать не хотел, рассказал российский пилот эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».
Украинские спецслужбы пытались завербовать летчика РФ
Спецслужбы Украины пытались завербовать пилота Ту-22М3, связываясь с ним через мессенджер Telegram с октября 2023 года. Ему обещали итальянское гражданство и три миллиона долларов США. По словам российского военного, вербовщики знали, как зовут его и близких. Жене летчика агенты разведки якобы готовили документы с гражданством одной из европейских стран, сообщил пилот в эфире телепрограммы.
ФСБ РФ пресекла угон российского бомбардировщика Ту-22М3
ФСБ РФ пресекла очередную попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации, отметили в ведомстве.
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