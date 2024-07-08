ФСБ пресекла попытку угона бомбардировщика, способного нести ядерное оружие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, бомбардировщик, ту-22, ту-22м3
Украина попыталась угнать российский бомбардировщик Ту-22М3 Фото:

ФСБ РФ пресекла попытку угона российского бомбардировщика Ту-22М3 со стороны украинских спецслужб. Об этом рассказали в ведомстве. Там отметили, что это не первая такая попытка со стороны Киева.

«ФСБ РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации», — говорится в сообщении службы.

В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы пытались для угона российского ракетоносца завербовать российского летчика. Ему предлагали деньги и гражданство в Италии. В итоге российская сторона, при поддержке разведчиков, смогли предотвратить факт угона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФСБ РФ пресекла попытку угона российского бомбардировщика Ту-22М3 со стороны украинских спецслужб. Об этом рассказали в ведомстве. Там отметили, что это не первая такая попытка со стороны Киева. «ФСБ РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации», — говорится в сообщении службы. В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы пытались для угона российского ракетоносца завербовать российского летчика. Ему предлагали деньги и гражданство в Италии. В итоге российская сторона, при поддержке разведчиков, смогли предотвратить факт угона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...