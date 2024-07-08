ФСБ пресекла попытку угона бомбардировщика, способного нести ядерное оружие. Видео

08 июля 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Украина попыталась угнать российский бомбардировщик Ту-22М3 Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ ФСБ РФ пресекла попытку угона российского бомбардировщика Ту-22М3 со стороны украинских спецслужб. Об этом рассказали в ведомстве. Там отметили, что это не первая такая попытка со стороны Киева. «ФСБ РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации», — говорится в сообщении службы. В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы пытались для угона российского ракетоносца завербовать российского летчика. Ему предлагали деньги и гражданство в Италии. В итоге российская сторона, при поддержке разведчиков, смогли предотвратить факт угона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ РФ пресекла попытку угона российского бомбардировщика Ту-22М3 со стороны украинских спецслужб. Об этом рассказали в ведомстве. Там отметили, что это не первая такая попытка со стороны Киева. «ФСБ РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации», — говорится в сообщении службы. В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы пытались для угона российского ракетоносца завербовать российского летчика. Ему предлагали деньги и гражданство в Италии. В итоге российская сторона, при поддержке разведчиков, смогли предотвратить факт угона.