ФСБ РФ пресекла попытку угона российского бомбардировщика Ту-22М3 со стороны украинских спецслужб. Об этом рассказали в ведомстве. Там отметили, что это не первая такая попытка со стороны Киева.
«ФСБ РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации», — говорится в сообщении службы.
В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы пытались для угона российского ракетоносца завербовать российского летчика. Ему предлагали деньги и гражданство в Италии. В итоге российская сторона, при поддержке разведчиков, смогли предотвратить факт угона.
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