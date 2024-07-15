Саудиты пригрозили G7 из-за конфискации российских активов

Саудовская Аравия пригрозила продажей долговых бумаг Евросоюза. Это было сделано в ответ на конфискацию замороженных российских активов, сообщает Bloomberg. Однако в Минфине Саудовской Аравии не поддержали подобную инициативу. По словам представителей ведомства, отношения государства и ЕС основаны на уважении.
«Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении», — заявили в Минфине государства. Информацию передает газета. В ведомстве добавили, что продолжаются обсуждения вопросов, касающихся устойчивости международной валютной системы и глобального роста.
По словам аналитиков, это является сигналом для Запада о том, что нужно соблюдать нормы, прописанные в международном праве. «Реакция Минфина обусловлена нежеланием дестабилизировать долговой рынок. Реальные намерения могут быть совсем иными», — сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
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Саудовская Аравия пригрозила продажей долговых бумаг Евросоюза. Это было сделано в ответ на конфискацию замороженных российских активов, сообщает Bloomberg. Однако в Минфине Саудовской Аравии не поддержали подобную инициативу. По словам представителей ведомства, отношения государства и ЕС основаны на уважении. «Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении», — заявили в Минфине государства. Информацию передает газета. В ведомстве добавили, что продолжаются обсуждения вопросов, касающихся устойчивости международной валютной системы и глобального роста. По словам аналитиков, это является сигналом для Запада о том, что нужно соблюдать нормы, прописанные в международном праве. «Реакция Минфина обусловлена нежеланием дестабилизировать долговой рынок. Реальные намерения могут быть совсем иными», — сообщил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.