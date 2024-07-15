Из Челябинской области уходит циклон с осадками

Из Челябинской области постепенно уходит циклон, унося за собой обильные осадки. О погоде на предстоящую неделю, с 15 по 21 июля, рассказали синоптики Челябинского метеоцентра.
«На этой неделе ожидается ослабление влияния южного циклона, 16 июля сильные осадки еще вероятны местами в восточной половине области, в последующие дни их интенсивность уменьшится, но сохраняется вероятность возникновения локальных кратковременных дождей и гроз. Температурный фон ожидается в пределах нормы, что обеспечит комфортные условия», — сообщают метеорологи. Влияние на погоду региона будет оказывать циклон, который медленно перемещается на восток.
В Челябинской области будет облачно с прояснениями, ночью в восточной части возможны сильные дожди. Днем температура воздуха составит 21-26 градусов, на юге до 18 градусов. В Челябинске ночью осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от 14-16, днем от 23-25 градусов.
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