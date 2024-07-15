Из Челябинской области уходит циклон с осадками

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Снегопад. Челябинск, автотранспорт, лесопарковая улица, снегопад, дорога, сырость, дождь
К концу недели осадки постепенно уменьшатся Фото:

Из Челябинской области постепенно уходит циклон, унося за собой обильные осадки. О погоде на предстоящую неделю, с 15 по 21 июля, рассказали синоптики Челябинского метеоцентра.

«На этой неделе ожидается ослабление влияния южного циклона, 16 июля сильные осадки еще вероятны местами в восточной половине области, в последующие дни их интенсивность уменьшится, но сохраняется вероятность возникновения локальных кратковременных дождей и гроз. Температурный фон ожидается в пределах нормы, что обеспечит комфортные условия», — сообщают метеорологи. Влияние на погоду региона будет оказывать циклон, который медленно перемещается на восток.

В Челябинской области будет облачно с прояснениями, ночью в восточной части возможны сильные дожди. Днем температура воздуха составит 21-26 градусов, на юге до 18 градусов. В Челябинске ночью осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от 14-16, днем от 23-25 градусов.

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Из Челябинской области постепенно уходит циклон, унося за собой обильные осадки. О погоде на предстоящую неделю, с 15 по 21 июля, рассказали синоптики Челябинского метеоцентра. «На этой неделе ожидается ослабление влияния южного циклона, 16 июля сильные осадки еще вероятны местами в восточной половине области, в последующие дни их интенсивность уменьшится, но сохраняется вероятность возникновения локальных кратковременных дождей и гроз. Температурный фон ожидается в пределах нормы, что обеспечит комфортные условия», — сообщают метеорологи. Влияние на погоду региона будет оказывать циклон, который медленно перемещается на восток. В Челябинской области будет облачно с прояснениями, ночью в восточной части возможны сильные дожди. Днем температура воздуха составит 21-26 градусов, на юге до 18 градусов. В Челябинске ночью осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от 14-16, днем от 23-25 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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