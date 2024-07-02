Самая красивая рэперша России выступит с концертом на опен-эйр в ХМАО

Рэперша Маш Милаш даст концерт под открытым небом в Сургуте
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Рэперша Маш Милаш выступит с концертом в Сургуте
Рэперша Маш Милаш выступит с концертом в Сургуте Фото:

Певица и блогер Маш Милаш, которую в народе прозвали самой красивой рэпершей России, выступит с концертом под открытым небом в Сургуте.  Для гостей также устроят хип-хоп баттлы.

«Скейтерский спот, хип-хоп баттлы, специальный гость — Маш Милаш», — рассказали организаторы на свой странице в соцсети «ВКонтакте». В самом заведении URA.RU пояснили, что опен-эйр проведут на уличной площадке. Развлекательную программу поделят на две части — дневную и ночную.

Недавно в Сургуте прошел уличный фестиваль йоги «Дыши». Для гостей организовали площадки с медитацией, йогой и гвоздетерапией.

А самым популярным летним фестивалем у жителей ХМАО стал VK Fest, где выступают селебрити. В этом году он пройдет в пяти городах России.

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Певица и блогер Маш Милаш, которую в народе прозвали самой красивой рэпершей России, выступит с концертом под открытым небом в Сургуте.  Для гостей также устроят хип-хоп баттлы. «Скейтерский спот, хип-хоп баттлы, специальный гость — Маш Милаш», — рассказали организаторы на свой странице в соцсети «ВКонтакте». В самом заведении URA.RU пояснили, что опен-эйр проведут на уличной площадке. Развлекательную программу поделят на две части — дневную и ночную. Недавно в Сургуте прошел уличный фестиваль йоги «Дыши». Для гостей организовали площадки с медитацией, йогой и гвоздетерапией. А самым популярным летним фестивалем у жителей ХМАО стал VK Fest, где выступают селебрити. В этом году он пройдет в пяти городах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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