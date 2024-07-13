Жителям ХМАО бесплатно покажут кинодебют футболиста Дзюбы

Сургут и Ханты-Мансийск присоединились к российскому фестивалю уличного кино, на котором бесплатно покажут короткометражные киноленты. Среди них — фильм, в котором сыграл футболист Артем Дзюба.
«Зрителей ждет внеконкурсная программа фестиваля, объединяющая лучшие российские короткометражки за разные годы. А также главная часть фестиваля — показ конкурсной программы. В нее войдут короткометражки с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы», — рассказали представители сургутского кинотеатра в соцсети «ВКонтакте».
В Ханты-Мансийске фестиваль начнется с 15 июля, а в Сургуте — с 20 июля. Горожанам покажут порядка 18 кинолент.
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