13 июля 2024
12 июля 2024

Жителям ХМАО бесплатно покажут кинодебют футболиста Дзюбы

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В Сургуте и Ханты-Мансийске бесплатно покажут кинодебют футболиста Артема Дзюбы
В Сургуте и Ханты-Мансийске бесплатно покажут кинодебют футболиста Артема Дзюбы Фото:

Сургут и Ханты-Мансийск присоединились к российскому фестивалю уличного кино, на котором бесплатно покажут короткометражные киноленты. Среди них — фильм, в котором сыграл футболист Артем Дзюба.

«Зрителей ждет внеконкурсная программа фестиваля, объединяющая лучшие российские короткометражки за разные годы. А также главная часть фестиваля — показ конкурсной программы. В нее войдут короткометражки с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы», — рассказали представители сургутского кинотеатра в соцсети «ВКонтакте».

В Ханты-Мансийске фестиваль начнется с 15 июля, а в Сургуте — с 20 июля. Горожанам покажут порядка 18 кинолент.

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Сургут и Ханты-Мансийск присоединились к российскому фестивалю уличного кино, на котором бесплатно покажут короткометражные киноленты. Среди них — фильм, в котором сыграл футболист Артем Дзюба. «Зрителей ждет внеконкурсная программа фестиваля, объединяющая лучшие российские короткометражки за разные годы. А также главная часть фестиваля — показ конкурсной программы. В нее войдут короткометражки с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы», — рассказали представители сургутского кинотеатра в соцсети «ВКонтакте». В Ханты-Мансийске фестиваль начнется с 15 июля, а в Сургуте — с 20 июля. Горожанам покажут порядка 18 кинолент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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