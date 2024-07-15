Merkur: Германия тайно передала Украине большую партию оружия

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, эшелон, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, Леопард 2, поставки,  stock
Германия тайно передала Украине 39 танков и другое вооружение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В конце июля — начале июля Германия тайно передала Украине 39 танков, а также ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMMARS и оборонные вооружения. Об этом сообщили в немецких СМИ.

«Поставки произошли в конце июня — начале июля. Сообщается, что Киев, в том числе получил от Берлина десять Leopard, 20 БМП Marder, три установки HIMARS, а также ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS», — рассказали в издании Merkur.

Ранее страны НАТО отправили Украине истребители F-16. Также западные страны обещали поставить ей и другое вооружение. Также Запад готовится разработать для Киева дальнобойные ракеты для удара вглубь РФ.

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В конце июля — начале июля Германия тайно передала Украине 39 танков, а также ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMMARS и оборонные вооружения. Об этом сообщили в немецких СМИ. «Поставки произошли в конце июня — начале июля. Сообщается, что Киев, в том числе получил от Берлина десять Leopard, 20 БМП Marder, три установки HIMARS, а также ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS», — рассказали в издании Merkur. Ранее страны НАТО отправили Украине истребители F-16. Также западные страны обещали поставить ей и другое вооружение. Также Запад готовится разработать для Киева дальнобойные ракеты для удара вглубь РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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