Merkur: Германия тайно передала Украине большую партию оружия

В конце июля — начале июля Германия тайно передала Украине 39 танков, а также ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMMARS и оборонные вооружения. Об этом сообщили в немецких СМИ.
«Поставки произошли в конце июня — начале июля. Сообщается, что Киев, в том числе получил от Берлина десять Leopard, 20 БМП Marder, три установки HIMARS, а также ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS», — рассказали в издании
Ранее страны НАТО отправили Украине истребители F-16. Также западные страны обещали поставить ей и другое вооружение. Также Запад готовится разработать для Киева дальнобойные ракеты для удара вглубь РФ.
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