Merkur: Германия тайно передала Украине большую партию оружия

15 июля 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Германия тайно передала Украине 39 танков и другое вооружение Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В конце июля — начале июля Германия тайно передала Украине 39 танков, а также ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMMARS и оборонные вооружения. Об этом сообщили в немецких СМИ. «Поставки произошли в конце июня — начале июля. Сообщается, что Киев, в том числе получил от Берлина десять Leopard, 20 БМП Marder, три установки HIMARS, а также ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS», — рассказали в издании Merkur . Ранее страны НАТО отправили Украине истребители F-16. Также западные страны обещали поставить ей и другое вооружение. Также Запад готовится разработать для Киева дальнобойные ракеты для удара вглубь РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конце июля — начале июля Германия тайно передала Украине 39 танков, а также ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMMARS и оборонные вооружения. Об этом сообщили в немецких СМИ. «Поставки произошли в конце июня — начале июля. Сообщается, что Киев, в том числе получил от Берлина десять Leopard, 20 БМП Marder, три установки HIMARS, а также ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS», — рассказали в издании Merkur. Ранее страны НАТО отправили Украине истребители F-16. Также западные страны обещали поставить ей и другое вооружение. Также Запад готовится разработать для Киева дальнобойные ракеты для удара вглубь РФ.