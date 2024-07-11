11 июля 2024

Запад объединился, чтобы разработать для Украины дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ

Reuters: Франция, ФРГ, Италия и Польша объединились для разработки ракет Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Запад объединился ради передачи Киеву дальнобойных ракет
Запад объединился ради передачи Киеву дальнобойных ракет Фото:

Франция, Германия, Италия и Польша выступили с инициативой, чтобы совместно разработать и поставить Украине дальнобойные ракеты, дальностью 500 километров. Именно этих ракет Киеву не хватает. Потенциально они способны наносить удары вглубь РФ, сообщает Reuters. 

«Франция, Германия, Италия и Польша выступили с инициативой по разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах», — передают авторы материала. Они отмечают, что Запад планирует передать Киеву именно недостающие вооружение. Соответствующий меморандум был подписан на саммите НАТО в Вашингтоне.

Саммит НАТО проходил с 9 по 11 июля. В ходе него страны альянса согласовали отправку Украине истребителей F-16, которые Киев запрашивал еще более года назад.

США официально запрещают Киеву использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь России. В ответ на это украинские власти настаивают на снятии американских ограничений. В частности — на использование на использование ATACMS. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее отмечал, что Германия исчерпала свой запас поддержки. С таким же тезисом выступали и другие страны Запада. Тем не менее в ходе саммита НАТО был анонсирован новый пакет поддержки Киеву. 

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Франция, Германия, Италия и Польша выступили с инициативой, чтобы совместно разработать и поставить Украине дальнобойные ракеты, дальностью 500 километров. Именно этих ракет Киеву не хватает. Потенциально они способны наносить удары вглубь РФ, сообщает Reuters.  «Франция, Германия, Италия и Польша выступили с инициативой по разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах», — передают авторы материала. Они отмечают, что Запад планирует передать Киеву именно недостающие вооружение. Соответствующий меморандум был подписан на саммите НАТО в Вашингтоне. Саммит НАТО проходил с 9 по 11 июля. В ходе него страны альянса согласовали отправку Украине истребителей F-16, которые Киев запрашивал еще более года назад. США официально запрещают Киеву использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь России. В ответ на это украинские власти настаивают на снятии американских ограничений. В частности — на использование на использование ATACMS. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее отмечал, что Германия исчерпала свой запас поддержки. С таким же тезисом выступали и другие страны Запада. Тем не менее в ходе саммита НАТО был анонсирован новый пакет поддержки Киеву. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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