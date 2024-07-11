Запад объединился, чтобы разработать для Украины дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ

Франция, Германия, Италия и Польша выступили с инициативой, чтобы совместно разработать и поставить Украине дальнобойные ракеты, дальностью 500 километров. Именно этих ракет Киеву не хватает. Потенциально они способны наносить удары вглубь РФ, сообщает Reuters.
«Франция, Германия, Италия и Польша выступили с инициативой по разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах», — передают авторы материала. Они отмечают, что Запад планирует передать Киеву именно недостающие вооружение. Соответствующий меморандум был подписан на саммите НАТО в Вашингтоне.
Саммит НАТО проходил с 9 по 11 июля. В ходе него страны альянса согласовали отправку Украине истребителей F-16, которые Киев запрашивал еще более года назад.
США официально запрещают Киеву использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь России. В ответ на это украинские власти настаивают на снятии американских ограничений. В частности — на использование на использование ATACMS. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее отмечал, что Германия исчерпала свой запас поддержки. С таким же тезисом выступали и другие страны Запада. Тем не менее в ходе саммита НАТО был анонсирован новый пакет поддержки Киеву.
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