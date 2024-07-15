Пермячка, которая оставила убитого сына в чемодане на мусорке, отправлена в СИЗО

Суд в Перми избрал меру пресечения для 34-летней Ирины Шатовой, которая обвиняется в убийстве своего девятилетнего сына. Она будет находиться в СИЗО до 12 сентября, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Суд постановил избрать Шатовой Ирине Валерьевне меру пресечения в виде заключения под стражу», — передает корреспондент слова судьи. Шатова будет находиться в СИЗО до 12 сентября. Защита просила отправить женщину под домашний арест.
Отвечая на вопросы судьи, Шатова сообщила, что ее среднемесячный доход составляет 100 тысяч рублей. Долги по кредиту накопились на три млн рублей. По ним надо каждый месяц платить около 98 тысяч. Сама она официально не работает, занимается трейдингом. Как уточнил следователь, на операциях с ценными бумагами она потеряла чужие деньги. На вопросы журналистов Шатова ответила лишь, что сожалеет о произошедшем.
Шатова обвиняется в том, что в ночь на 12 июля задушила своего 9-летнего сына, а после этого нанесла ему несколько ударов ножом. По версии следствия, после убийства Шатова перевезла тело ребенка в чемодане к мусорке около дома по ул. Монастырская и скрылась. Спустя некоторое время ее задержали, она пряталась на чердаке в одном из пермских отелей. Свою вину женщина признала. По ее словам, она хотела покончить с собой из-за долгов, а сына убила, чтобы он не оставался один.
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