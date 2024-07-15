Умер актер из сериала «Дальнобойщики» и «Берегите женщин»

Актер из фильма «Берегите женщин» Юрий Кузьменко умер в 75 лет

Юрий Кузьменко за свою карьеру сыграл 35 ролей Фото: Союз кинематографистов РФ https://t.me/UniKinoRF/1978 © URA.RU

В возрасте 75 лет ушел из жизни актер, сценарист и режиссер Юрий Кузьменко, получивший свою известность по роли в сериале «Дальнобойщики» и фильме «Берегите женщин». Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

«12 июля на 76 —м году ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Кузьменко», — говорится в telegram -канале организации.

Юрий Кузьменко родился в Харькове 25 мая 1949 года. Его образовательный путь в сфере театрального искусства начался с поступления в ГИТИС в 1972 году. С 1976 по 1981 годы он трудился в Кишиневе, где был актером Театра-студии киноактера при киностудии «Молдова-фильм».

После того как Театр киноактера прекратил свое существование, Кузьменко переехал в Одессу и стал частью коллектива местного драматического театра. Впоследствии он продолжил образование, поступив на режиссерский факультет ВГИКа в мастерскую Юрия Озерова.

Кузьменко дебютировал 1974 году в фильме режиссера Инессы Селезневой «Ваши права?». Позже он сыграл 35 ролей в таких картинах, как: «Берегите женщин», «Битва за Москву», «Рейс первый, рейс последний», «Трагедия века», «Неустановленное лицо» и других.