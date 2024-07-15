Арменка из «Реальных пацанов» выступил против «Единой России» на выборах в Пермском крае

Актер из «Реальных пацанов» Бежанян баллотируется в депутаты в Пермском крае

15 июля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Армен Бажанян является действующим депутатом Осинской думы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Актер Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», пошел на выборы депутатов Осинской думы в порядке самовыдвижения. Информация об этом содержится в системе ГАС «Выборы». Он баллотируется по округу №6, который с 2019 года представлял в местном парламенте. В мае Бежанян проиграл праймериз «Единой России» и, если пройдет регистрацию, станет главной угрозой для кандидата от партии власти на выборах. «Бежанян Армен Вруйович. Дата рождения — 27 сентября 1965 года. Основное место работы — ООО „Главное осинское лесное хозяйство“, директор. Депутат думы Осинского городского округа», — говорится на портале. Всего в округе №6, где баллотируется Бежанян, выдвинулось шесть кандидатов. Эсеры сделали ставку на безработного Николая Юферова, КПРФ — домохозяйку Ирину Ромашко, ЛДПР — пенсионерку Нину Лукиных. Источники URA.RU считают, что Бежанян станет проблемой для местных властей, которые отвечают за результаты выборов. Его основной соперницей является директор местного «Центра детского творчества» Ольга Мелик-Еганова. Именно она выиграла праймериз. Но судьбу предварительного голосования решали выборщики, а жители могут распорядиться иначе. «Во-первых, Бежанян — пусть не самый известный, но все-таки узнаваемый актер. Во-вторых, он пять лет отработал депутатом, его знают жители. У него куча подписчиков в соцсетях, множество связей, в том числе в актерском и комедийном мире. Если он пройдет регистрацию, то явно попортит финальную картину местным властям», — считает инсайдер. А собрать ему надо всего лишь 14 идеально оформленных подписей. Глава Осы Алексей Григорьев не ответил на звонок URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», пошел на выборы депутатов Осинской думы в порядке самовыдвижения. Информация об этом содержится в системе ГАС «Выборы». Он баллотируется по округу №6, который с 2019 года представлял в местном парламенте. В мае Бежанян проиграл праймериз «Единой России» и, если пройдет регистрацию, станет главной угрозой для кандидата от партии власти на выборах. «Бежанян Армен Вруйович. Дата рождения — 27 сентября 1965 года. Основное место работы — ООО „Главное осинское лесное хозяйство“, директор. Депутат думы Осинского городского округа», — говорится на портале. Всего в округе №6, где баллотируется Бежанян, выдвинулось шесть кандидатов. Эсеры сделали ставку на безработного Николая Юферова, КПРФ — домохозяйку Ирину Ромашко, ЛДПР — пенсионерку Нину Лукиных. Источники URA.RU считают, что Бежанян станет проблемой для местных властей, которые отвечают за результаты выборов. Его основной соперницей является директор местного «Центра детского творчества» Ольга Мелик-Еганова. Именно она выиграла праймериз. Но судьбу предварительного голосования решали выборщики, а жители могут распорядиться иначе. «Во-первых, Бежанян — пусть не самый известный, но все-таки узнаваемый актер. Во-вторых, он пять лет отработал депутатом, его знают жители. У него куча подписчиков в соцсетях, множество связей, в том числе в актерском и комедийном мире. Если он пройдет регистрацию, то явно попортит финальную картину местным властям», — считает инсайдер. А собрать ему надо всего лишь 14 идеально оформленных подписей. Глава Осы Алексей Григорьев не ответил на звонок URA.RU.