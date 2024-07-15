Джонни Депп завел роман с моделью из Екатеринбурга. Фото

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Деппа и Власову запечатлели в Лондоне Фото:

Голливудский актер Джонни Депп завел роман с 28-летней екатеринбурженкой Юлией Власовой. Папарацци заметили мировую звезду с моделью на выходе с вертолетной площадки в Лондоне.

Об отношениях Деппа и Власовой говорят еще с 2022 года. Тогда гитарист Джефф Бек опубликовал фото после концерта в Чехии, где рядом с актером стояла модель. По информации издания Daily Mail, у девушки есть свой салон красоты, а также она визажист.

Как удалось выяснить URA.RU, Власова училась в екатеринбургской школе, но в последствии переехала в Прагу, где закончила Западно-Чешский университет. Ее рост составляет 170 сантиметров, в 2021 году девушка работала координатором-перевозчиком в международной компании Workpress Aviation. Тогда Власова заявляла, что старается проводить время с пользой: читает книги, путешествует, занимается йогой и спортом. «Мой девиз: быть, а не казаться», — отметила модель на самопрезентации в конкурсе «Мисс офис».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Юлии Власовой. Девушка пояснила, что не готова разговаривать о своей личной жизни, дабы сохранить ее в частном порядке.

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Голливудский актер Джонни Депп завел роман с 28-летней екатеринбурженкой Юлией Власовой. Папарацци заметили мировую звезду с моделью на выходе с вертолетной площадки в Лондоне. Об отношениях Деппа и Власовой говорят еще с 2022 года. Тогда гитарист Джефф Бек опубликовал фото после концерта в Чехии, где рядом с актером стояла модель. По информации издания Daily Mail, у девушки есть свой салон красоты, а также она визажист. Как удалось выяснить URA.RU, Власова училась в екатеринбургской школе, но в последствии переехала в Прагу, где закончила Западно-Чешский университет. Ее рост составляет 170 сантиметров, в 2021 году девушка работала координатором-перевозчиком в международной компании Workpress Aviation. Тогда Власова заявляла, что старается проводить время с пользой: читает книги, путешествует, занимается йогой и спортом. «Мой девиз: быть, а не казаться», — отметила модель на самопрезентации в конкурсе «Мисс офис». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Юлии Власовой. Девушка пояснила, что не готова разговаривать о своей личной жизни, дабы сохранить ее в частном порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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