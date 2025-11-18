Пермскую гостиницу в стиле XIX века продают спустя четыре месяца после открытия

Интерьер отеля стилизован под старину (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В поселке Пожва Коми-Пермяцкого округа (Пермский край) выставили на продажу одноименный гостиничный комплекс, оформленный в стиле XIX века. Соответсвующее объявление размещено на сайте бесплатных объявлений. Отель открылся летом.

«Здание гостиницы Pozhva реконструировано под современный формат отдыха с сохранением исторического облика. Проект действует с июля 2025 года и стабильно принимает гостей. Цена: 30 000 000 рублей», — указано на портале «Авито».

Двухэтажное здание общей площадью 635,4 квадратных метра возведено более десяти лет назад. В конструкции использованы газо- и пенополистирольные блоки, железобетонные плиты, предусмотрено зимнее утепление. В текущем году объект полностью отреставрировали.

Редакции URA.RU не удалось оперативно связать с владельцем гостиницы. По информации пресс-службы проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа, бизнес принадлежит предпринимателю Тихону Корякину. По данным Rusprofile, ИП зарегистрировано около года назад.