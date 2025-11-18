В Кургане нашли рекордно маленькое жилье для аренды. Фото
В Кургане сдают жилье за 4 тысячи рублей в месяц (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане выставили на длительную аренду квартиру площадью всего девять квадратных метров. Несмотря на скромные размеры, в жилье есть собственный санузел и все необходимое для проживания. Объявление появилось на популярном сайте.
«Комната коридорного типа. Внутри комнаты душ и туалет. В комнате есть диван, стол, шкафчики, холодильник и плитка», — говорится в тексте. Автор объявления уточняет, что в комнате нет стиральной машинки. Арендная плата составляет четыре тысячи рублей в месяц, дополнительно оплачивается электричество по счетчику. Владелец ищет арендатора на длительный срок, без вредных привычек и животных. Жилье расположено в кирпичном доме на улице Чернореченской.
Общая площадь 9 квадратов
Фото: Сайт с объявлениями
На рынке недвижимости Кургана продолжают появляться нестандартные предложения. Ранее в микрорайоне Черемухово была выставлена на продажу квартира-студия площадью 84 квадратных метра, которая больше похожа на гараж и требует капитального ремонта, а теперь на длительную аренду предлагается квартира площадью всего 9 квадратных метров с санузлом и необходимой мебелью.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!