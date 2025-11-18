В Кургане сдают жилье за 4 тысячи рублей в месяц (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане выставили на длительную аренду квартиру площадью всего девять квадратных метров. Несмотря на скромные размеры, в жилье есть собственный санузел и все необходимое для проживания. Объявление появилось на популярном сайте.

«Комната коридорного типа. Внутри комнаты душ и туалет. В комнате есть диван, стол, шкафчики, холодильник и плитка», — говорится в тексте. Автор объявления уточняет, что в комнате нет стиральной машинки. Арендная плата составляет четыре тысячи рублей в месяц, дополнительно оплачивается электричество по счетчику. Владелец ищет арендатора на длительный срок, без вредных привычек и животных. Жилье расположено в кирпичном доме на улице Чернореченской.









1/3 Общая площадь 9 квадратов Фото: Сайт с объявлениями







