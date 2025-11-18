Жители Курганской области сократили долги перед банками на 10 миллиардов

Долговая нагрузка жителей Курганской области снизилась Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители Курганской области за год сократили общий долг перед банками на 10,3 млрд рублей. В результате долговая нагрузка на население региона снизилась на 6,2%. Об этом говорится в данных ЦБ России.

«За год курганцы сократили общий долг перед банками на 10,3 млрд рублей или на 6,2%. На 1 октября 2025 года задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам составляла 156,3 млрд рублей», — говорится в данных ЦБ России на официальном сайте.

В материалах регулятора также отмечается, что снижение задолженности произошло после достижения рекордного показателя. Максимальный долг жителей региона был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда он достигал 167,2 млрд рублей.

