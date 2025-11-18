Пермякам объяснили, сколько детсадов и школ ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ
Детей переводят на домашнее обучение
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Пермском крае из-за всплеска заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 26 группах 24 детских садов и 16 классах семи школ. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
«В связи с заболеваемостью ОРВИ <...>. В организованных детских коллективах края за прошедшую неделю (с 10 по 16 ноября — прим. URA.RU) временно приостановлен образовательный процесс в 26 группах в 24 дошкольных организациях, в 16 классах в семи школах», — написано на сайте ведомства.
URA.RU писало ранее, что в Прикамье число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 27,3% за минувшие семь дней — 11 613 случая. При этом общее число привитых выросло до почти 1,3 млн человек.
