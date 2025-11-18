Пермякам объяснили, сколько детсадов и школ ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ

Детей переводят на домашнее обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае из-за всплеска заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 26 группах 24 детских садов и 16 классах семи школ. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ <...>. В организованных детских коллективах края за прошедшую неделю (с 10 по 16 ноября — прим. URA.RU) временно приостановлен образовательный процесс в 26 группах в 24 дошкольных организациях, в 16 классах в семи школах», — написано на сайте ведомства.