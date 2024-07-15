15 июля 2024

NYP узнала, что покушавшийся на Трампа был «комично плох в стрельбе»

NYP: Томас Мэтью Крукс, пытавшийся убить Трампа, был плохим стрелком
© Служба новостей «URA.RU»
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Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, тир, стрельба из пистолета
Стрелявшего в Трампа мужчину одноклассники запомнили плохим стрелком (архивное фото) Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Житель Пенсильвании, пытавшийся убить экс-президента США Дональда Трампа, был очень неумелым стрелком. Об этом сообщает The New York Post, ссылаясь на рассказы бывших одноклассников Томаса Мэтью Крукса.

«Во время школьных попыток присоединиться к стрелковой команде Крукс промахивался, однажды умудрившись попасть в противоположный угол тира. Он был комично плохим стрелком. Не смог войти в команду и ушел после первого дня», — пишет, ссылаясь на бывшего одноклассника Крукса, издание.

Также, по воспоминаниям другого очевидца, Крукс приходил на занятия в охотничьих костюмах. Описывая его как одиночку, собеседник NYP подчеркнул, что тот «вообще не умел стрелять».

Как сообщало URA.RU ранее, покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его выступления в Пенсильвании. Политик был ранен и доставлен в больницу. Стрелявшего в него Томаса Мэтью Крукса ликвидировал снайпер.

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Житель Пенсильвании, пытавшийся убить экс-президента США Дональда Трампа, был очень неумелым стрелком. Об этом сообщает The New York Post, ссылаясь на рассказы бывших одноклассников Томаса Мэтью Крукса. «Во время школьных попыток присоединиться к стрелковой команде Крукс промахивался, однажды умудрившись попасть в противоположный угол тира. Он был комично плохим стрелком. Не смог войти в команду и ушел после первого дня», — пишет, ссылаясь на бывшего одноклассника Крукса, издание. Также, по воспоминаниям другого очевидца, Крукс приходил на занятия в охотничьих костюмах. Описывая его как одиночку, собеседник NYP подчеркнул, что тот «вообще не умел стрелять». Как сообщало URA.RU ранее, покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его выступления в Пенсильвании. Политик был ранен и доставлен в больницу. Стрелявшего в него Томаса Мэтью Крукса ликвидировал снайпер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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