NYP узнала, что покушавшийся на Трампа был «комично плох в стрельбе»

Житель Пенсильвании, пытавшийся убить экс-президента США Дональда Трампа, был очень неумелым стрелком. Об этом сообщает The New York Post, ссылаясь на рассказы бывших одноклассников Томаса Мэтью Крукса.
«Во время школьных попыток присоединиться к стрелковой команде Крукс промахивался, однажды умудрившись попасть в противоположный угол тира. Он был комично плохим стрелком. Не смог войти в команду и ушел после первого дня», — пишет, ссылаясь на бывшего одноклассника Крукса, издание.
Также, по воспоминаниям другого очевидца, Крукс приходил на занятия в охотничьих костюмах. Описывая его как одиночку, собеседник NYP подчеркнул, что тот «вообще не умел стрелять».
Как сообщало URA.RU ранее, покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его выступления в Пенсильвании. Политик был ранен и доставлен в больницу. Стрелявшего в него Томаса Мэтью Крукса ликвидировал снайпер.
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