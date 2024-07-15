NYP узнала, что покушавшийся на Трампа был «комично плох в стрельбе»

NYP: Томас Мэтью Крукс, пытавшийся убить Трампа, был плохим стрелком

16 июля 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Стрелявшего в Трампа мужчину одноклассники запомнили плохим стрелком (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Житель Пенсильвании, пытавшийся убить экс-президента США Дональда Трампа, был очень неумелым стрелком. Об этом сообщает The New York Post, ссылаясь на рассказы бывших одноклассников Томаса Мэтью Крукса. «Во время школьных попыток присоединиться к стрелковой команде Крукс промахивался, однажды умудрившись попасть в противоположный угол тира. Он был комично плохим стрелком. Не смог войти в команду и ушел после первого дня», — пишет, ссылаясь на бывшего одноклассника Крукса, издание. Также, по воспоминаниям другого очевидца, Крукс приходил на занятия в охотничьих костюмах. Описывая его как одиночку, собеседник NYP подчеркнул, что тот «вообще не умел стрелять». Как сообщало URA.RU ранее, покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его выступления в Пенсильвании. Политик был ранен и доставлен в больницу. Стрелявшего в него Томаса Мэтью Крукса ликвидировал снайпер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Пенсильвании, пытавшийся убить экс-президента США Дональда Трампа, был очень неумелым стрелком. Об этом сообщает The New York Post, ссылаясь на рассказы бывших одноклассников Томаса Мэтью Крукса. «Во время школьных попыток присоединиться к стрелковой команде Крукс промахивался, однажды умудрившись попасть в противоположный угол тира. Он был комично плохим стрелком. Не смог войти в команду и ушел после первого дня», — пишет, ссылаясь на бывшего одноклассника Крукса, издание. Также, по воспоминаниям другого очевидца, Крукс приходил на занятия в охотничьих костюмах. Описывая его как одиночку, собеседник NYP подчеркнул, что тот «вообще не умел стрелять». Как сообщало URA.RU ранее, покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его выступления в Пенсильвании. Политик был ранен и доставлен в больницу. Стрелявшего в него Томаса Мэтью Крукса ликвидировал снайпер.