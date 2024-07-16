Армия и оружие Подполье сообщило об уничтожении за ночь 12 пунктов дислокации ВСУ 16 июля 2024 в 10:04 Размер текста - 17 + В Новоандреевке были уничтожены пункты дислокации армии Киева, заявил Лебедев Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За ночь 16 июля в Запорожской области было уничижено 12 пунктов дислокации украинской армии. В частности, удар пришелся по группе боевиков Киева в Новоандреевке. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «В общей сложности 12 пунктов дислокации ВСУ было уничтожено за ночь в Запорожской области, мирные жители не пострадали», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Так, удар пришелся по группе военных ВСУ в районе Новоандреевки. Также была ликвидирована техника противника в Гуляйполе, отметил Лебедев. Ранее координатор подполья сообщил, что в Харьковской области в селе Буды был уничтожен украинский состав, который перевозил боеприпасы. Лебедев уточнил, что в селе был распложен железнодорожный узел со складами украинской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За ночь 16 июля в Запорожской области было уничижено 12 пунктов дислокации украинской армии. В частности, удар пришелся по группе боевиков Киева в Новоандреевке. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «В общей сложности 12 пунктов дислокации ВСУ было уничтожено за ночь в Запорожской области, мирные жители не пострадали», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Так, удар пришелся по группе военных ВСУ в районе Новоандреевки. Также была ликвидирована техника противника в Гуляйполе, отметил Лебедев. Ранее координатор подполья сообщил, что в Харьковской области в селе Буды был уничтожен украинский состав, который перевозил боеприпасы. Лебедев уточнил, что в селе был распложен железнодорожный узел со складами украинской армии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям