Подполье сообщило об уничтожении за ночь 12 пунктов дислокации ВСУ

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В Новоандреевке были уничтожены пункты дислокации армии Киева, заявил Лебедев Фото:
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За ночь 16 июля в Запорожской области было уничижено 12 пунктов дислокации украинской армии. В частности, удар пришелся по группе боевиков Киева в Новоандреевке. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

«В общей сложности 12 пунктов дислокации ВСУ было уничтожено за ночь в Запорожской области, мирные жители не пострадали», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости.

Так, удар пришелся по группе военных ВСУ в районе Новоандреевки. Также была ликвидирована техника противника в Гуляйполе, отметил Лебедев.

Ранее координатор подполья сообщил, что в Харьковской области в селе Буды был уничтожен украинский состав, который перевозил боеприпасы. Лебедев уточнил, что в селе был распложен железнодорожный узел со складами украинской армии.

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За ночь 16 июля в Запорожской области было уничижено 12 пунктов дислокации украинской армии. В частности, удар пришелся по группе боевиков Киева в Новоандреевке. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «В общей сложности 12 пунктов дислокации ВСУ было уничтожено за ночь в Запорожской области, мирные жители не пострадали», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Так, удар пришелся по группе военных ВСУ в районе Новоандреевки. Также была ликвидирована техника противника в Гуляйполе, отметил Лебедев. Ранее координатор подполья сообщил, что в Харьковской области в селе Буды был уничтожен украинский состав, который перевозил боеприпасы. Лебедев уточнил, что в селе был распложен железнодорожный узел со складами украинской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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