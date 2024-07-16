За ночь 16 июля в Запорожской области было уничижено 12 пунктов дислокации украинской армии. В частности, удар пришелся по группе боевиков Киева в Новоандреевке. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
«В общей сложности 12 пунктов дислокации ВСУ было уничтожено за ночь в Запорожской области, мирные жители не пострадали», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости.
Так, удар пришелся по группе военных ВСУ в районе Новоандреевки. Также была ликвидирована техника противника в Гуляйполе, отметил Лебедев.
Ранее координатор подполья сообщил, что в Харьковской области в селе Буды был уничтожен украинский состав, который перевозил боеприпасы. Лебедев уточнил, что в селе был распложен железнодорожный узел со складами украинской армии.
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