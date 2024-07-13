Подполье: в Харьковской области уничтожен украинский состав с боеприпасами

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Сергей Лебедев сообщил о прилете в село Буды Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В селе Буды Харьковской области уничтожен украинский состав, перевозивший боеприпасы. Об этом рассказали в подполье. Там уточнили, что в Буды был расположен ж/д узел со складами.

«Прилет в село Буды, около Харькова. <…> Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально», — рассказал координатор подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости. По его словам, на том месте был расположен железнодорожный узел со складами. Туда после удара выехали машины скорой помощи.

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В селе Буды Харьковской области уничтожен украинский состав, перевозивший боеприпасы. Об этом рассказали в подполье. Там уточнили, что в Буды был расположен ж/д узел со складами. «Прилет в село Буды, около Харькова. <…> Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально», — рассказал координатор подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости. По его словам, на том месте был расположен железнодорожный узел со складами. Туда после удара выехали машины скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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