Подполье: в Харьковской области уничтожен украинский состав с боеприпасами

13 июля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Сергей Лебедев сообщил о прилете в село Буды Фото: U.S. Army Garrison / Eric Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Буды Харьковской области уничтожен украинский состав, перевозивший боеприпасы. Об этом рассказали в подполье. Там уточнили, что в Буды был расположен ж/д узел со складами. «Прилет в село Буды, около Харькова. <…> Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально», — рассказал координатор подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости. По его словам, на том месте был расположен железнодорожный узел со складами. Туда после удара выехали машины скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Буды Харьковской области уничтожен украинский состав, перевозивший боеприпасы. Об этом рассказали в подполье. Там уточнили, что в Буды был расположен ж/д узел со складами. «Прилет в село Буды, около Харькова. <…> Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально», — рассказал координатор подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости. По его словам, на том месте был расположен железнодорожный узел со складами. Туда после удара выехали машины скорой помощи.