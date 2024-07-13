Подполье: в Харьковской области уничтожен украинский состав с боеприпасами

Сергей Лебедев сообщил о прилете в село Буды
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В селе Буды Харьковской области уничтожен украинский состав, перевозивший боеприпасы. Об этом рассказали в подполье. Там уточнили, что в Буды был расположен ж/д узел со складами.
«Прилет в село Буды, около Харькова. <…> Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально», — рассказал координатор подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости. По его словам, на том месте был расположен железнодорожный узел со складами. Туда после удара выехали машины скорой помощи.
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