Сколько стоит отдых в глэмпингах на озерах Челябинской области: стоимость и предложения

В Челябинской области арендовать глэмпинг на сутки стоит от 3 до 10 тысяч рублей

21 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Снять глэмпинг в Челябинской области можно за 3-10 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область из-за разнообразия озер летом становится особым центром туризма. В регионе есть множество глэмпинг-парков со своими стилями и предложениями. А о том куда и за сколько можно съездить отдохнуть в регионе этим летом — в подборке URA.RU. Глэмпинг-парки: от мала до велика Глэмпинг «Пугачевка» Glamp В Челябинской области есть место в духе индейских жилищ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На берегу озера Тургояк в Миассе Челябинской области есть комплекс с домиками, где можно провести время на природе. Дизайн жилья там в индейском стиле. Есть лежаки, гамаки, баня и зона-барбекю. Стоимость аренды — от 3000 рублей в сутки. Глэмпинг Helloferma Вблизи поселка Красный Партизан в Челябинской области на ферме Helloferma располагаются глэмпенги у озера Аллаки. Там живут семь ездовых собак хаски. А также территория оснащена баней-бочкой, парилкой, чайной комнатой и голландской купелью. В некоторых купольных домиках есть личный горячий чан. Это место отличается концепцией отдыха — уединением и тишиной. На ферме не устраивают громкие вечеринки. В самих глэмпах есть все необходимое. Стоимость начинается от 5000 рублей в сутки. За отдельные услуги оплата осуществляется отдельно. Глэмпинг «Зеленый Остров» Отдохнуть также можно в парилках, банях, купелях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На базе отдыха Аргази в Аргаяшском районе Челябинской области организована эко-территория с проживанием в тентовых домиках. Для отдыха там расположены мангальные зоны, аренда серфов, спортивного инвентаря, бани, личная библиотека и детская площадка. Для гостей также организовывают походы в горы, рыбалку и лодочные прогулки. Сами глэмпинги находятся на берегу озера. В них находятся спальные места. А все водные процедуры осуществляются в бане. Стоимость такого отдыха — от 5000 рублей в сутки. Глэмпинг «Мандала домики у озера» В некоторых глэмпинг-парках есть уличные бассейны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В поселке Кисегач в Челябинской области на берегу одноименного озера можно арендовать глэмпинг и даже провести вечер у костра. На территории есть пляж, волейбольная и детская площадки, летний бассейн, баня, купель и беседки. По акватории можно поплавать на лодке, а также порыбачить или взять в аренду яхту-катамаран. Стоимость аренды глэмпинга — от 6500 рублей в сутки. Глэмпинг «Атмосфера» Ближайший к Челябинску глэмпинг находится на берегу реки Миасс. Там домики имеют треугольную форму с панорамными окнами на песочный пляж. На территории есть мангальная зона. Стоимость отдыха там — от 7000 рублей в сутки. Глэмпинг «Таганай Сити» Неподалеку от Златоуста находится глэмпинг «Таганай Сити». На его площади располагается открытый бассейн посреди хвойного леса, костровые зоны, баня, бильярд, экскурсии по парку и прокат велосипедов. Стоимость — от 7500 рублей в сутки. Глэмпинг-парк «Дикари» В «Дикарях» от глэмпинга до озера идти 15 секунд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Дикари» расположись на берегу озера Тургояк в Пугачевской Поляне. На территории глэмпинги находятся в 15 секундах от озера. Там можно заняться сап-серфингом. Баня, мангальная зона, катание на велосипеде, пеший хайк на гору и прогулка на яхте есть в списке занятий в этом парке. В самих домиках санузел, кухонная техника и другие важные для жизни приборы. Стоимость отдыха там — от 8300 рублей в сутки. Глэмпинг Holidays Forest На базах можно провести приятный вечер у костра Фото: Илья Московец © URA.RU Семейный глэмпинг «Holidays Forest» расположился на берегу озера Увильды. Там домики — это сферы, панорамный вид из которых открывается на озеро, рассветы и закаты. Внутри есть все удобства для проживания. На территории располагаются фотозона, русская баня, открытая кухня-купол, костровая зона, кинотеатр под открытым небом и детская площадка. Стоимость аренды — от 9000 рублей в сутки. Глэмпинг Ural Glamp Еще один глэмпинг есть в Миассе. В нем располагаются домики в скандинавском стиле, а рядом находится сосновый лес и озеро Лесное. Внутри номеров установлены теплые пол — все для комфорта. Территория располагает баней, сибирским чаном, купелью под открытым небом, прокатом велосипедов и сап-бордов. Стоимость — от 9500 рублей в сутки. Семейный глэмпинг «Утес» В «Утесе» есть возможность проживания прямо в лесу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Между озерами Большой Кисегач и Маленьким Теренкулем в Чебаркуле расположился курорт «Утес», где для есть возможность проживания на природе. Гостям предлагается гриль и барбекю зоны, беседки, площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола и детская площадка. В домиках есть санузел и все удобства для комфортного уединения с природой. Стоимость на ближайшее время начинается от 10 тысяч рублей в сутки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская область из-за разнообразия озер летом становится особым центром туризма. В регионе есть множество глэмпинг-парков со своими стилями и предложениями. А о том куда и за сколько можно съездить отдохнуть в регионе этим летом — в подборке URA.RU. На берегу озера Тургояк в Миассе Челябинской области есть комплекс с домиками, где можно провести время на природе. Дизайн жилья там в индейском стиле. Есть лежаки, гамаки, баня и зона-барбекю. Вблизи поселка Красный Партизан в Челябинской области на ферме Helloferma располагаются глэмпенги у озера Аллаки. Там живут семь ездовых собак хаски. А также территория оснащена баней-бочкой, парилкой, чайной комнатой и голландской купелью. В некоторых купольных домиках есть личный горячий чан. Это место отличается концепцией отдыха — уединением и тишиной. На ферме не устраивают громкие вечеринки. В самих глэмпах есть все необходимое. На базе отдыха Аргази в Аргаяшском районе Челябинской области организована эко-территория с проживанием в тентовых домиках. Для отдыха там расположены мангальные зоны, аренда серфов, спортивного инвентаря, бани, личная библиотека и детская площадка. Для гостей также организовывают походы в горы, рыбалку и лодочные прогулки. Сами глэмпинги находятся на берегу озера. В них находятся спальные места. А все водные процедуры осуществляются в бане. В поселке Кисегач в Челябинской области на берегу одноименного озера можно арендовать глэмпинг и даже провести вечер у костра. На территории есть пляж, волейбольная и детская площадки, летний бассейн, баня, купель и беседки. По акватории можно поплавать на лодке, а также порыбачить или взять в аренду яхту-катамаран. Ближайший к Челябинску глэмпинг находится на берегу реки Миасс. Там домики имеют треугольную форму с панорамными окнами на песочный пляж. На территории есть мангальная зона. Неподалеку от Златоуста находится глэмпинг «Таганай Сити». На его площади располагается открытый бассейн посреди хвойного леса, костровые зоны, баня, бильярд, экскурсии по парку и прокат велосипедов. «Дикари» расположись на берегу озера Тургояк в Пугачевской Поляне. На территории глэмпинги находятся в 15 секундах от озера. Там можно заняться сап-серфингом. Баня, мангальная зона, катание на велосипеде, пеший хайк на гору и прогулка на яхте есть в списке занятий в этом парке. В самих домиках санузел, кухонная техника и другие важные для жизни приборы. Семейный глэмпинг «Holidays Forest» расположился на берегу озера Увильды. Там домики — это сферы, панорамный вид из которых открывается на озеро, рассветы и закаты. Внутри есть все удобства для проживания. На территории располагаются фотозона, русская баня, открытая кухня-купол, костровая зона, кинотеатр под открытым небом и детская площадка. Еще один глэмпинг есть в Миассе. В нем располагаются домики в скандинавском стиле, а рядом находится сосновый лес и озеро Лесное. Внутри номеров установлены теплые пол — все для комфорта. Территория располагает баней, сибирским чаном, купелью под открытым небом, прокатом велосипедов и сап-бордов. Между озерами Большой Кисегач и Маленьким Теренкулем в Чебаркуле расположился курорт «Утес», где для есть возможность проживания на природе. Гостям предлагается гриль и барбекю зоны, беседки, площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола и детская площадка. В домиках есть санузел и все удобства для комфортного уединения с природой.