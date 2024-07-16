Песков: Путину понравилось кататься на Lada Aura

16 июля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Lada Aura оставила Путина довольным Фото: Илья Московец © URA.RU Президент России Владимир Путин остался доволен автомобилем Lada Aura, на которой он прибыл на открытие моста через Волгу 16 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да, машина понравилась», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. Представитель Кремля уточнил, что Lada Aura — не личный автомобиль Путина. Эту машину ему предоставили организаторы мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин остался доволен автомобилем Lada Aura, на которой он прибыл на открытие моста через Волгу 16 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да, машина понравилась», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. Представитель Кремля уточнил, что Lada Aura — не личный автомобиль Путина. Эту машину ему предоставили организаторы мероприятия.