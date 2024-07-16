Песков: Путину понравилось кататься на Lada Aura

Lada Aura оставила Путина довольным
Президент России Владимир Путин остался доволен автомобилем Lada Aura, на которой он прибыл на открытие моста через Волгу 16 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, машина понравилась», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
Представитель Кремля уточнил, что Lada Aura — не личный автомобиль Путина. Эту машину ему предоставили организаторы мероприятия.
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