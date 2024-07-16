Песков: Путину понравилось кататься на Lada Aura

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ИННОПРОМ-2024. День первый. Екатеринбург, lada aura, лада аура
Lada Aura оставила Путина довольным Фото:

Президент России Владимир Путин остался доволен автомобилем Lada Aura, на которой он прибыл на открытие моста через Волгу 16 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, машина понравилась», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что Lada Aura — не личный автомобиль Путина. Эту машину ему предоставили организаторы мероприятия.

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Президент России Владимир Путин остался доволен автомобилем Lada Aura, на которой он прибыл на открытие моста через Волгу 16 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да, машина понравилась», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. Представитель Кремля уточнил, что Lada Aura — не личный автомобиль Путина. Эту машину ему предоставили организаторы мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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