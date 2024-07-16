На выставке трофеев НАТО в Челябинске желающих учат управлять дроном «Упырь»

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Выставка состоит из техники и стрелкового вооружения со всего мира
Выставка состоит из техники и стрелкового вооружения со всего мира Фото:

Мастер-классы по управлению дроном «Упырь» проходят на выставке трофеев в Челябинске. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе полпредства президента в УрФО.

«Военные инструкторы уже провели свыше десяти тысяч мастер-классов для желающих. Площадка выставки оборудована компьютерным симулятором, который используется при обучении операторов беспилотников. Поуправлять FPV-дроном хотят как дети, так и взрослые», — уточнили в пресс-службе полпредства.

Выставка военной техники НАТО проходит в Челябинске у ледовой арены «Трактор» по 20 июля. В экспозиции представлена подбитая военная техника США, Украины, Великобритании, Германии и других стран. Среди образцов техники — танк Abrams, уничтоженный FPV-дроном «Упырь». Вход на выставку бесплатный.

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Мастер-классы по управлению дроном «Упырь» проходят на выставке трофеев в Челябинске. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе полпредства президента в УрФО. «Военные инструкторы уже провели свыше десяти тысяч мастер-классов для желающих. Площадка выставки оборудована компьютерным симулятором, который используется при обучении операторов беспилотников. Поуправлять FPV-дроном хотят как дети, так и взрослые», — уточнили в пресс-службе полпредства. Выставка военной техники НАТО проходит в Челябинске у ледовой арены «Трактор» по 20 июля. В экспозиции представлена подбитая военная техника США, Украины, Великобритании, Германии и других стран. Среди образцов техники — танк Abrams, уничтоженный FPV-дроном «Упырь». Вход на выставку бесплатный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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