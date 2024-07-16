На выставке трофеев НАТО в Челябинске желающих учат управлять дроном «Упырь»

Мастер-классы по управлению дроном «Упырь» проходят на выставке трофеев в Челябинске. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе полпредства президента в УрФО.
«Военные инструкторы уже провели свыше десяти тысяч мастер-классов для желающих. Площадка выставки оборудована компьютерным симулятором, который используется при обучении операторов беспилотников. Поуправлять FPV-дроном хотят как дети, так и взрослые», — уточнили в пресс-службе полпредства.
Выставка военной техники НАТО проходит в Челябинске у ледовой арены «Трактор» по 20 июля. В экспозиции представлена подбитая военная техника США, Украины, Великобритании, Германии и других стран. Среди образцов техники — танк Abrams, уничтоженный FPV-дроном «Упырь». Вход на выставку бесплатный.
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