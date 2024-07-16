«Коммерсант»: российский миллиардер выкупил «Инфотех»

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Учредитель Kassir.ru Евгений Финкельштейн выкупил контрольный пакет акций компании «Инфотех» Фото:

Учредитель национального билетного оператора Kassir.ru Евгений Финкельштейн выкупил контрольный пакет акций компании «Инфотех», занимающейся поставкой билетного программного обеспечения. Об этом заявили источники в компании.

«Контрольный пакет в разработчике программного обеспечения „Инфотех“ перейдет во владение мажоритарного акционера Kassir.ru Евгения Финкельштейна <…> Сумма сделки не раскрывается», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По их данным, сумма сделки на билетном рынке составляет примерно 300—450 миллионов рублей.

Одним из продуктов компании «Инфотех» являются билетно-пропускные системы. Они установлены на спортивных стадионах, а также в культурно-исторических местах.

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Учредитель национального билетного оператора Kassir.ru Евгений Финкельштейн выкупил контрольный пакет акций компании «Инфотех», занимающейся поставкой билетного программного обеспечения. Об этом заявили источники в компании. «Контрольный пакет в разработчике программного обеспечения „Инфотех“ перейдет во владение мажоритарного акционера Kassir.ru Евгения Финкельштейна <…> Сумма сделки не раскрывается», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По их данным, сумма сделки на билетном рынке составляет примерно 300—450 миллионов рублей. Одним из продуктов компании «Инфотех» являются билетно-пропускные системы. Они установлены на спортивных стадионах, а также в культурно-исторических местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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