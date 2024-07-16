«Коммерсант»: российский миллиардер выкупил «Инфотех»

16 июля 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Учредитель Kassir.ru Евгений Финкельштейн выкупил контрольный пакет акций компании «Инфотех» Фото: Владимир Гердо/ТАСС Учредитель национального билетного оператора Kassir.ru Евгений Финкельштейн выкупил контрольный пакет акций компании «Инфотех», занимающейся поставкой билетного программного обеспечения. Об этом заявили источники в компании. «Контрольный пакет в разработчике программного обеспечения „Инфотех“ перейдет во владение мажоритарного акционера Kassir.ru Евгения Финкельштейна <…> Сумма сделки не раскрывается», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По их данным, сумма сделки на билетном рынке составляет примерно 300—450 миллионов рублей. Одним из продуктов компании «Инфотех» являются билетно-пропускные системы. Они установлены на спортивных стадионах, а также в культурно-исторических местах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учредитель национального билетного оператора Kassir.ru Евгений Финкельштейн выкупил контрольный пакет акций компании «Инфотех», занимающейся поставкой билетного программного обеспечения. Об этом заявили источники в компании. «Контрольный пакет в разработчике программного обеспечения „Инфотех“ перейдет во владение мажоритарного акционера Kassir.ru Евгения Финкельштейна <…> Сумма сделки не раскрывается», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По их данным, сумма сделки на билетном рынке составляет примерно 300—450 миллионов рублей. Одним из продуктов компании «Инфотех» являются билетно-пропускные системы. Они установлены на спортивных стадионах, а также в культурно-исторических местах.