«Коммерсант»: российский миллиардер выкупил «Инфотех»

Учредитель национального билетного оператора Kassir.ru Евгений Финкельштейн выкупил контрольный пакет акций компании «Инфотех», занимающейся поставкой билетного программного обеспечения. Об этом заявили источники в компании.
«Контрольный пакет в разработчике программного обеспечения „Инфотех“ перейдет во владение мажоритарного акционера Kassir.ru Евгения Финкельштейна <…> Сумма сделки не раскрывается», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По их данным, сумма сделки на билетном рынке составляет примерно 300—450 миллионов рублей.
Одним из продуктов компании «Инфотех» являются билетно-пропускные системы. Они установлены на спортивных стадионах, а также в культурно-исторических местах.
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