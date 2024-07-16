CNN: разведка США утверждает, что Иран планировал убить Трампа

Власти США получили данные об участии Ирана в заговоре с целью покушения на бывшего президента Дональда Трампа. Сообщается, что информацию передал агентурный источник. Как сообщает американский телеканал CNN, Секретная служба США усилила меры безопасности политика после получения разведданных.
«Власти США в последние недели получили разведданные от агентурного источника о заговоре Ирана с целью покушения на Дональда Трампа», — сообщила американская телекомпания со ссылкой на осведомленные лица. По данным источников CNN, на данный момент нет подтверждения о связях Томаса Мэтью Крукса, обвиняемого в покушении на Трампа в ходе митинга в Пенсильвании, и возможным заговором Ирана.
В ночь с 13 на 14 июля на митинге в Пенсильвании, посвященном предвыборной компании Дональда Трампа, произошло покушение на политика. Атака на политика может быть следствием сговора спецслужб, сообщила «Национальная служба новостей».
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