16 июля 2024

CNN: разведка США утверждает, что Иран планировал убить Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Данные о возможном участии Ирана в покушении на Трампа заставили усилить охрану Трампа
Данные о возможном участии Ирана в покушении на Трампа заставили усилить охрану Трампа Фото:

Власти США получили данные об участии Ирана в заговоре с целью покушения на бывшего президента Дональда Трампа. Сообщается, что информацию передал агентурный источник. Как сообщает американский телеканал CNN, Секретная служба США усилила меры безопасности политика после получения разведданных. 

«Власти США в последние недели получили разведданные от агентурного источника о заговоре Ирана с целью покушения на Дональда Трампа», — сообщила американская телекомпания со ссылкой на осведомленные лица. По данным источников CNN, на данный момент нет подтверждения о связях Томаса Мэтью Крукса, обвиняемого в покушении на Трампа в ходе митинга в Пенсильвании, и возможным заговором Ирана.

В ночь с 13 на 14 июля на митинге в Пенсильвании, посвященном предвыборной компании Дональда Трампа, произошло покушение на политика. Атака на политика может быть следствием сговора спецслужб, сообщила «Национальная служба новостей».

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Власти США получили данные об участии Ирана в заговоре с целью покушения на бывшего президента Дональда Трампа. Сообщается, что информацию передал агентурный источник. Как сообщает американский телеканал CNN, Секретная служба США усилила меры безопасности политика после получения разведданных.  «Власти США в последние недели получили разведданные от агентурного источника о заговоре Ирана с целью покушения на Дональда Трампа», — сообщила американская телекомпания со ссылкой на осведомленные лица. По данным источников CNN, на данный момент нет подтверждения о связях Томаса Мэтью Крукса, обвиняемого в покушении на Трампа в ходе митинга в Пенсильвании, и возможным заговором Ирана. В ночь с 13 на 14 июля на митинге в Пенсильвании, посвященном предвыборной компании Дональда Трампа, произошло покушение на политика. Атака на политика может быть следствием сговора спецслужб, сообщила «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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