«Военная хроника» посчитала, сколько HIMARS уничтожили ВС РФ в зоне СВО

Российские военные уничтожили от 55 до 65 пусковых установок HIMARS в зоне специальной военной операции, несмотря на заявления западных СМИ о нулевых потерях. Об этом сообщила «Военная хроника».
«Всего по официальным заявлениям МО России и верифицированным источникам с геопривязкой удалось установить порядка 56 эпизодов поражения M142/M270, в ходе которых было уничтожено и/или серьезно повреждено от 55 до 65 пусковых», — пишет «Военная хроника». При этом отмечается, что украинская сторона скрывает потери HIMARS.
Согласно открытым данным, Украина получила не менее 55—57 систем. Повышение результативности российских военных связано с улучшением разведывательно-ударного контура, сказано в тексте.
URA.RU писало, что российская ПВО 11 июля перехватила ракету HIMARS на востоке Донецка. После этого снаряд был изъят для анализа, что может дать дополнительную информацию о применении системы в украинском конфликте.
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