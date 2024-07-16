16 июля 2024

«Военная хроника» посчитала, сколько HIMARS уничтожили ВС РФ в зоне СВО

ВС РФ уничтожили с начала СВО порядка 60 установок HIMARS
© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно открытым данным, Украина получила не менее 55—57 систем
Согласно открытым данным, Украина получила не менее 55—57 систем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили от 55 до 65 пусковых установок HIMARS в зоне специальной военной операции, несмотря на заявления западных СМИ о нулевых потерях. Об этом сообщила «Военная хроника».

«Всего по официальным заявлениям МО России и верифицированным источникам с геопривязкой удалось установить порядка 56 эпизодов поражения M142/M270, в ходе которых было уничтожено и/или серьезно повреждено от 55 до 65 пусковых», — пишет «Военная хроника». При этом отмечается, что украинская сторона скрывает потери HIMARS.

Согласно открытым данным, Украина получила не менее 55—57 систем. Повышение результативности российских военных связано с улучшением разведывательно-ударного контура, сказано в тексте.

URA.RU писало, что российская ПВО 11 июля перехватила ракету HIMARS на востоке Донецка. После этого снаряд был изъят для анализа, что может дать дополнительную информацию о применении системы в украинском конфликте.

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Российские военные уничтожили от 55 до 65 пусковых установок HIMARS в зоне специальной военной операции, несмотря на заявления западных СМИ о нулевых потерях. Об этом сообщила «Военная хроника». «Всего по официальным заявлениям МО России и верифицированным источникам с геопривязкой удалось установить порядка 56 эпизодов поражения M142/M270, в ходе которых было уничтожено и/или серьезно повреждено от 55 до 65 пусковых», — пишет «Военная хроника». При этом отмечается, что украинская сторона скрывает потери HIMARS. Согласно открытым данным, Украина получила не менее 55—57 систем. Повышение результативности российских военных связано с улучшением разведывательно-ударного контура, сказано в тексте. URA.RU писало, что российская ПВО 11 июля перехватила ракету HIMARS на востоке Донецка. После этого снаряд был изъят для анализа, что может дать дополнительную информацию о применении системы в украинском конфликте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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